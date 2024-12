Shopping da Grande Curitiba deve ganhar novas lojas em expansão milionária

O Grupo Tacla anunciou um investimento de R$ 520 milhões para a expansão de três empreendimentos e a construção de um novo shopping center. Esse é o plano de crescimento da companhia com o objetivo de consolidar a presença no mercado e atrair mais consumidores. Com a expansão, a previsão é de mais de 100 novas operações no grupo todo em 2025.

No Sul do país, o investimento será nos dois outlets do grupo e na construção de um novo shopping. O Porto Belo Outlet Premium, em Santa Catarina, e o City Center Outlet Premium, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no Paraná, colocam em prática os planos de expansão, com novos espaços para lojistas. Em Ponta Grossa, também no Paraná, onde o grupo já administra o Palladium, a o Grupo Tacla está construindo o Plaza Campos Gerais, com inauguração prevista para outubro de 2025.

Em São Paulo, o Shopping Cidade Sorocaba receberá um investimento de R$ 20 milhões para a expansão e modernização do empreendimento, que ganhará uma nova área gourmet com seis restaurantes.

O investimento anunciado será feito com recursos próprios, sem tomar dívidas. Hoje, o Grupo Tacla é um dos dez maiores do país, com 12 empreendimentos no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 400 mil metros quadrados de área bruta locável e mais de 2 mil lojistas. Em 2023, a empresa registrou crescimento de 17,5% nas vendas.

