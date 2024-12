Duas apostas de Curitiba são premiadas na Mega-Sena 2808 milionária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas apostas de Curitiba fizeram cinco acertos na Mega-Sena 2808 milionária, sorteada na noite de sábado (15) e vão embolsar uma grana pela quina. Mas prêmio que era de R$ 11 milhões, acumulou e ficou ainda maior, já que ninguém cravou as seis dezenas da sorte. O prêmio para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (17), saltou para R$ 16 milhões.

Resultado da Mega-Sena 2808:

10, 24, 33, 35, 41, 46

As apostas de Curitiba que acertaram cinco das seis dezenas sorteadas vão receber o prêmio de R$ 42.563,82, cada. Uma delas foi feita na Loterias Água Verde e a outra, pelo internet banking da Caixa. Veja detalhes abaixo.

Mega-Sena Concurso 2808

Aposta de Curitiba ganhadora com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Razão Social

Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio



CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6 Fisico Não Simples 1 R$42.563,82 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE LOTERIAS AGUA VERDE LTDA – ME 6 Fisico Não Simples 1 R$42.563,82

Como jogar na Mega-Sena

Para participar da Mega-Sena, basta escolher de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor da aposta mínima, com 6 números, é de R$ 5. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, pelo portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.