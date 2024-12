Resultado da Quina 6607: confira as dezenas deste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Caixa sorteia neste sábado (14) as cinco dezenas do concurso 6607 da Quina. O prêmio acumulado é de R$ 15,5 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

