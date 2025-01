Pitbulls são resgatados em condições deploráveis em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná realizou uma operação crucial nesta terça-feira (27) no bairro Vila Pantanal, em Curitiba. Um homem foi detido sob suspeita de maus-tratos a animais, após ser encontrado com seis cães da raça pitbull em situação precária.

Os pitbulls estavam em condições deploráveis: acorrentados com coleiras curtas, expostos ao sol e chuva, sem acesso a alimentos ou água, e cercados por lixo. O delegado Guilherme Dias disse que os animais apresentavam diversas lesões corporais, infestações de bicheiras e sinais claros de desidratação.

“Apesar de suspeitas iniciais de que o suspeito fosse um criador de pitbulls, isso não se confirmou durante nossa ação. Todos os cães estavam com a saúde comprometida, extremamente magros e ofegantes devido ao calor intenso”, esclareceu o delegado Dias.

Em uma ação rápida, os pitbulls foram resgatados e encaminhados a uma ONG local. Eles receberão tratamento adequado e, após recuperação e castração, serão disponibilizados para adoção.

O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde responderá pelos crimes cometidos contra os animais.

Denuncie!

A Polícia Civil reforça a importância da participação da comunidade no combate aos maus-tratos animais. Denúncias anônimas podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181 (por telefone ou site), pelo 197 da polícia, ou diretamente à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, no número (41) 3251-6200.

Este caso ressalta a necessidade de vigilância constante e ação rápida para proteger os animais em nossa cidade. A colaboração entre autoridades e cidadãos é fundamental para garantir o bem-estar dos nossos amigos de quatro patas.