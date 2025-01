Circuito de Caipirinhas reúne 26 bares de Curitiba; a melhor leva prêmio

O verão em Curitiba promete ser ainda mais refrescante com o 3º Circuito de Caipirinhas, promovido pela Curitiba Honesta. O evento acontece de 29 de janeiro a 18 de fevereiro, reunindo 26 participantes que darão seu toque especial ao drink mais brasileiro de todos. Ao todo, serão 52 caipirinhas diferentes e cada uma será vendida pelo valor fixo de R$ 22.

O evento é uma oportunidade única para conhecer as releituras criativas de bartenders e proprietários de bares da região. Nesta edição, os participantes estão abusando da criatividade ao incorporar ingredientes diferenciados em suas receitas, combinando destilados variados com frutas como pera, mirtilo, pitaia, carambola, melancia, banana, framboesa, manga, jabuticaba, abacaxi, damasco, uva e até mesmo geleia de tomate.

E, claro, não faltam os tradicionais limão, morango, maracujá, além de temperos e especiarias. Tudo para garantir muito sabor e originalidade.

“O Circuito de Caipirinhas já está consolidado, chegamos à terceira edição. Entramos em clima do pré-Carnaval, já que Curitiba não tem mar mas tem bar, como já dizia Leminski. Dá para aproveitar o calor e circular pelos 26 bares participantes e votar na melhor caipirinha”, afirma Sérgio Medeiros, editor da Curitiba Honesta.

As melhores caipirinhas serão premiadas em duas categorias: voto popular e júri técnico, garantindo destaque para as mais saborosas e bem elaboradas criações. Atenção: nem todos os bares do circuito participam do concurso, que é voluntário.

O 3º Circuito de Caipirinhas tem patrocínio da marca Doble W e apoios da Abrasel-PR e Curta Curitiba.

Todas as fotos das caipirinhas e receitas participantes estão disponíveis no site www.curitibahonesta.com.br.

Confira abaixo a lista dos participantes:

Aqueces Bar

Pineapple Cherry: abacaxi, cereja, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Golden Breeze: Laranja, damasco , Vodka., açúcar e gelo.

Endereço: Rua Senador Xavier da Silva, 242 – São Francisco. Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 00h. Sexta e sábado das 17h às 01h. @aquecesbar

__________

Armazém Colônia

Red Fruit: morango, amora, framboesa, picolé de uva, Steinhaeger Doble W.

Limão taiti, picolé de limão e cachaça.

Endereço: Avenida Vicente Machado, 984 – Batel. Funcionamento: Segunda a sábado das 08 às 23h. Domingo das 16h30 às 23h. @armazem.colonia

­­­­­_____________

Bendita Izabel

Caipirinha Tropical Premium: abacaxi, coco fresco, xarope de gengibre, cachaça ou Vodka e gelo.

Caipirinha Bendita Jambu: limão siciliano, jambu, xarope de gengibre e gelo

Endereço: Alameda Princesa Izabel, 2867. Funcionamento: Terça a Sexta das 17h às 00h. Sábado das 12h às 00h. @benditaizabel

_________________

Barbaran

Carambola, limão, Vodka Doble W ou Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Melancia, gengibre, Vodka Doble W ou Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo

Endereço: Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro. Funcionamento: Terça a quinta das 18h às 23h. Sexta das 17h30 à 23h30. Sábado 12h às 23h30. Domingo das 16h às 21h30. @barbaran_ucrania

____________

Bom Scotch

Pitaia, maracujá, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Uva verde, Jurupinga e gelo

Endereço: Rua Morretes, 347 – Água Verde. Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 01h. Sábado das 12h às 01h. Domingos e feriados das 16h às 00h. @bomscotch

____________

Boteco de Sampa – Boqueirão

Sampa Fire : laranja, limão siciliano, xarope de toranja, xarope de limão siciliano Steinhaeger Feur Doble W (licor de canela com pimenta) e gelo.

Nois tem Banana: limão taiti, licor de banana, Steinhaeger Doble W e gelo.

Endereço: Rua Maestro Carlos Frank, 2050 – Boqueirão. Funcionamento: Segunda a sexta a partir das 16h. Sábado a partir das 12h. @botecodesampaboqueirao

____________

Boteco de Sampa – Rebouças

Caipichá: limão taiti, xarope de chá preto, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Sampa Tropical: kiwi, morango, cereja, Steihaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Alferes Poli, 1850 – Rebouças. Funcionamento: Segunda a sexta a partir das 16h. Sábado a partir das 12h. @botecodesampa

____________

Boteco do Bolacha

O Alto da Compadecida: manga, limão, pimenta rosa, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), gelo.

Banana, limão, Steinhaeger Feur Doble W (licor de canela com pimenta), gelo.

Endereço: Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. Domingo das 10h às 15h. @botecodobolacha

____________

Canabenta

Dama da Noite: Erva doce, uva bordô, Vodka, limão, espuma de uva, gelo

Papo de Sogra: Manga, limão siciliano, pimenta rosa, Vodka e gelo.

Endereço: Rua Itupava, 1431 – Alto da XV Funcionamento: Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado e domingo das 12h às 23h40. @canabenta

____________

Casa Di Angel

Sweet Di Angel: framboesa, maracujá, Vodka Doble W, gelo, espuma de iogurte com pimenta rosa enfeitado com tuille. Acompanha um rolinho de carne seca com cream cheese e pimenta biquinho e um rolinho de feijoada e couve crispy.

Fresh Di Angel: picolé artesanal de limão, cachaça, calda de gengibre da casa, gelo, rodelas de limão defumado enfeitado com tuille. Acompanha um rolinho de carne seca com cream cheese e pimenta biquinho e um rolinho de feijoada e couve crispy.

Endereço: Gonçalves Dias, 308- Batel. Funcionamento: Segunda a sábado das 08h às 20h. @casadiangel

____________

Corleone Pub

Morango, maracujá, espumante, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), açúcar e gelo.

Manga, pimenta rosa, Vodka Doble W, açúcar e gelo

Endereço: Rua Inácio Lustosa, 367- São Francisco. Funcionamento: Quarta a Domingo das 18h às 00h. @corleonecb

____________

Essen

Morango, gengibre, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Maracujá, morango, steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Rua José Sabóia Cortes, 358 – Centro Cívico Funcionamento: Terça a sexta das 16h à 00h. Sábado das 11h30h às 00h.Domingo das 11h30 às 18h. @essenbiergarten

_____________________

Gyoza Bar

Caipirinha de Aisuti: limão, hortelã, matcha, xarope de maçã verde, Vodka e gelo.

Caipirinha de Ringo-bluberry: mirtilo, xarope de mirtilo, xarope de maçã verde, Steinhaeger Doble W e gelo.

Endereço: Rua Camões, 1122 – Alto da XV. Funcionamento: Todos os dias das 11h às 23h. @gyoza_bar

____________

Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas

Frutas vermelhas, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), açúcar e gelo.

Maracujá, gengibre, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Endereço: Avenida Dos Estados 630 – Água Verde. Funcionamento: Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 23h30. @hamburgueriaaguaverde

Endereço: R. Capitão Leonidas Marques, 1278 – Uberaba. Funcionamento: Segunda a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 23h30. @dasamericasamburgueria

____________

Jabuti

Malantay: melancia, limão taiti, xarope de melancia, xarope de gengibre, hortelã, Vodka Doble W e gelo.

Coffee Lemon: limão taiti, cachaça infusionada com café, licor 43 e gelo.

Endereço: Rua Professor Assis Gonçalves, 1506 – Agua Verde. Funcionamento: Segunda a sexta das 17h às 00h. Sábado das 12h às 00h. @jabutibar

____________

Mavy Gastrobar

Limão: limão siciliano, manjericão, gengibre, Steinhaeger Doble W.

O Chá da Tarde: Gin, xarope de cranberry, xarope de morango, tônica de limão siciliano, morango, chá de frutas vermelhas.

Endereço: Alameda Princesa Isabel, 1399 – Bigorrilho Funcionamento: Segunda a sábado das 17h30 às 23h30 @mavy_gastrobar

____________

Quermesse – Bom Retiro e Ecoville

Caipirinha de paçoca: leite condensado, vodka ou cachaça, paçoca e gelo.

Caipirinha da Chapada Diamantina: abacaxi, gengibre, rapadura, vodka ou cachaça.

Endereço: Rua Carlos Pioli, 479 – Bom Retiro. Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 00h. Sexta das 17h às 01h. Sábado das 11h30 às 01h. Domingo das 11h30 às 22h. @barquermesse

Endereço: Rua João Falarz, 1251 – Ecoville Funcionamento: Terça a quinta das 17h às 00h. Sexta das 17h às 01h, Sábado das 12h às 01h. Domingo das 12h às 22h @barquermesse_ecoville

____________

Redwood

Caipira Redwood: morango, xarope de jabuticaba, limão, Vodka e gelo.

Basil Cubano: limão, folhas de basílico, rum e gelo.

Endereço: Rua Natal Cecone, 41 – Mossunguê (Ecoville) Funcionamento: Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h Domingo das 12h às 16h30. @redwood.burger

____________

Ros Coffee Bar

Caipirinha 1874: lemoncello, cachaça branca, limão, manjericão basílico e gelo.

Madre Caipirinha: geleia de tomate, cachaça branca, limão, tomate cereja, manjericão basílico com geleia de cebola caramelizada.

Endereço: Av. Presidente Taunay, 533 – Batel. Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 23h. Domingo das 12h às 15h. @roscoffeebar

____________

Smoke N’ Fire Steakhouse

Poção de Vida: abacaxi, morango, xarope de maracujá vermelho, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel) e gelo.

Gineirinha: limão siciliano, xarope de açúcar, Gin Marcaf e gelo.

Endereço: Rua Irmã Flávia Borlet, 515 – Hauer. Funcionamento: Terça a sábado das 17h30 às 23h. @smokenfiresteakhouse

____________

Silzeus

Manga, morango Steinhaeger Honing Doble W (licor de mel), Vodka Doble W, cachaça com jambú e gelo.

Pêssego, limão, Vodka, Steinhaeger Honig Doble W (licor de mel), Vodka Doble W e cachaça com jambú.

Endereço: Via Veneto, 500 – Santa Felicidade. Funcionamento: Segunda a sexta das 16h às 00h. Sábado e domingo das 11h30 às 00h. @silzeus_bar

____________

Spritz & Amaros

Caipirinha 1874: lemoncello, cachaça branca, limão, manjericão basílico e gelo.

Madre Caipirinha: Geleia de tomate, cachaça branca, limão, tomate cereja, manjericão basílico com geleia de cebola caramelizada e gelo.

Endereço: Rua Desembargador Otavio do Amaral, 515 – Bigorrilho Funcionamento: Terça a sexta das 19h às 23h. Sábado no almoço das 12h às 15h. Jantar das 19h às 23h. Domingo das 12h às 15h @roscoffeebar

____________

The American Way Café

Tropicália: Pera, mirtilo, aguardente Schnaps Doble W e gelo

Sol de Verão: pêssego, uva, vodka, açúcar e gelo.

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 151 – Batel. Funcionamento: Segunda a sexta das 11h30 às 21h30; Sábado das 10h às 22h. Domingo das 10h às 20h @theamericanwaycafe

____________

Zapata Bar

Caipirita de tangerina e pimenta: Tangerina, pimenta dedo de moça, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Caipirita de Maracujá e sal: Maracujá, sal na borda e Steinhaeger Doble W.

Endereço: Rua José Sabóia Cortes , 383 – Centro Cívico. Funcionamento: Terça a sexta das 11h30 às 23h. Sábado das 11h30 às 00h. Domingo das 11h30 às 23h. @zapatabaretaqueria