Ampliação da BR-277, entre Curitiba e litoral, ganha aval com financiamento bilionário

O cronograma de investimentos do Lote 2 das estradas do Paraná, que engloba trechos do Litoral, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e Norte Pioneiro, está avançando. Algumas das obras mais aguardadas do contrato de concessão estão com recursos garantidos após a EPR Litoral Pioneiro confirmar um financiamento de R$ 6,4 bilhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nesta quarta-feira (29).

Com os recursos em caixa, devem começar ainda neste ano os projetos para duplicação de 350 quilômetros de rodovias e para a construção de terceiras faixas na BR-277 no trecho entre Curitiba e Paranaguá. De acordo com a EPR Litoral Pioneiro, as obras vão aumentar em 66% a capacidade no transporte de cargas e reduzir em cerca de 20% o tempo de viagem nas estradas ampliadas, melhorando a segurança e a eficiência do sistema rodoviário paranaense.

As obras devem iniciar até o terceiro ano de concessão e precisam ser entregues até o sétimo ano do contrato. Neste período, os trechos devem receber cerca de R$ 8 bilhões em investimentos. Uma parte deste montante será financiado pelo BNDES.

Ao longo dos 30 anos de contrato de concessão, deverão ser investidos R$ 10,8 bilhões em obras e R$ 6,5 bilhões em conservação em 605 quilômetros de estradas. Todo o contrato prevê 350 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais, 73 quilômetros de vias marginais, 73 quilômetros de ciclovias e 52 passarelas.

Além da obra na BR-277: quais rodovias do Paraná serão duplicadas

Nestes primeiros anos de contrato, o maior volume de investimentos vai se concentrar nas duplicações e nas obras de faixas adicionais na BR-277 no trecho da Serra do Mar, que são as obras de maior impacto do lote.

Dos 350 quilômetros que serão duplicados, o maior trecho fica na PR-092, entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, com 123,8 quilômetros. Também serão duplicados 75 quilômetros da BR-369 entre Cornélio Procópio e Jacarezinho, 59 quilômetros da PR-151 entre Piraí do Sul e Jaguariaíva e 14 quilômetros entre Paranaguá e Pontal do Paraná. Ainda estão englobados trechos da BR-153, PR-855, PR-092 e PR239.

Já na BR-277, o contrato garante ampliação no trecho entre Curitiba e Paranaguá, com novas pistas em praticamente todo o percurso que já é duplicado. A rodovia também vai ganhar sete novos viadutos e duas correções de traçado.

Também será implantada uma área de escape na altura do km 46, em área de curva fechada e de descida íngreme, e sistema de iluminação de trecho em serra, em ambos os sentidos da via, do km 31,5 ao km 46,5, em um total de 15 km de nova iluminação viária. Esse é o trecho mais sinuoso da serra.