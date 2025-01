11 dicas para brilhar nas entrevistas de emprego em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, e se destacar em uma entrevista de emprego pode ser o diferencial para conquistar a vaga tão desejada. Seja no Brasil ou em uma oportunidade internacional, estar preparado é essencial para transmitir segurança, demonstrar competências e se conectar com a cultura da empresa.

A forma como você se apresenta, responde às perguntas e interage com os recrutadores pode influenciar diretamente o resultado. Por isso, investir na preparação é um passo indispensável para alcançar o sucesso profissional. Irina Bezzan, CEO da TalentX Digital — startup de recrutamento e seleção — compartilha 11 dicas valiosas para quem deseja conquistar a tão sonhada vaga, seja no Brasil ou em empresas internacionais. Confira!

1. Conheça a empresa a fundo

Antes de qualquer entrevista, dedique um tempo para entender mais sobre a empresa. Investigue os valores, a cultura e até as últimas notícias sobre ela. Isso mostra interesse genuíno e pode ser um diferencial.

2. Adapte o seu discurso

Pense nos valores e objetivos daquela empresa e analise quais experiências suas conversam com o que eles precisam. Conecte o que você já fez com os desafios da vaga!

3. Seja genuíno nas respostas

É ótimo treinar respostas para perguntas comuns (como “me fale sobre você”), mas não decore tudo. A ideia é ser genuíno e deixar sua personalidade aparecer.

4. Domine o inglês ou outro idioma

Se a vaga exige um idioma estrangeiro, treine bastante antes da entrevista. Um erro ou outro tudo bem, mas confiança na comunicação faz toda a diferença!

5. Mostre resultados

Ao contar sobre sua experiência, fale dos resultados que obteve em outras empresas. Não diga, por exemplo, que trabalhou no setor de vendas, diga: “aumentei as vendas em 30% em 6 meses”. Resultados falam alto em qualquer lugar do mundo.

Esteja preparado para fazer perguntas sobre a cultura da empresa (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

6. Saiba quais perguntas você quer fazer

Toda entrevista é uma via de mão dupla. Prepare perguntas sobre a cultura, os desafios da vaga ou o time. Mostre que você também está avaliando se é o lugar certo para você.

7. Faça o currículo de acordo com a vaga

Nada de errinhos, hein? E, se for participar de uma entrevista para trabalhar no exterior ou em uma multinacional, use um formato de currículo que seja aceito no mercado internacional. Objetividade e clareza contam muito.

8. Networking é importante

Muitas vezes, a oportunidade surge antes mesmo de aparecer no site da empresa que está contratando. Logo, esteja presente no LinkedIn, converse com pessoas da área e demonstre interesse por empresas específicas.

9. Cuide da sua imagem digital

Hoje em dia, seu perfil online é quase como um “pré-currículo”. Então, mantenha o LinkedIn atualizado e as redes sociais alinhadas ao profissional que você quer ser.

10. Não tenha medo de errar

Entrevistas internacionais podem intimidar, mas cada tentativa é um aprendizado. Ajuste o que for preciso e siga confiante.

11. Confie no seu potencial

Não se compare com ninguém, porque o que faz você único(a) é justamente o que o mercado está buscando. É só questão de alinhar o seu talento com a oportunidade certa.

Por Aline Elias