Museu Oscar Niemeyer promove oficinas gratuitas em fevereiro; veja programação

O Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, vai promover ao longo do mês de fevereiro oficinas e mediações gratuitas às quartas-feiras. As ações à tarde contam sempre com intérprete de Libras. Para participar das atividades, não é necessário conhecimento prévio em arte. As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência, seguindo a ordem de chegada.

A programação começa no dia 5 de fevereiro, em duas sessões: às 10h30 e às 14h30, com o “Laboratório de Experiências: Esculturas de Papel”. Os participantes irão criar esculturas com diversos tipos de papel. A oficina tem inspiração nas obras “Flor Mineral”, do artista Franz Weissmann, e “Estrutura Azul”, do escultor baiano Emanoel Araújo, em exibição no Pátio das Esculturas.

A oficina é recomendada para maiores de 3 anos. Menores de 14 anos precisam estar acompanhados de um adulto para participar.

Programação de oficinas e atividades gratuitas no Museu Oscar Niemeyer

No dia 12 de fevereiro, às 15h, vai ocorrer a mediação da exposição “Afinidades III – Cochicho”, em cartaz na Sala 7. Com curadoria de Marc Pottier, a terceira edição do projeto apresenta as criações do artista contemporâneo Luiz Zerbini em diálogo com obras de cinco artistas do acervo do MON, reunindo as afinidades das paisagens e da natureza. O acesso é livre para todos os públicos.

A oficina “Criando Estandartes”, realizada no dia 19 de fevereiro, propõe aos visitantes criar o próprio estandarte, utilizando pintura, colagem e bordado. A ação acontecerá em duas sessões: às 10h30 e às 14h30, com duração de 1h30. É recomendada para maiores de 7 anos. Menores de 14 anos precisam estar acompanhados de um adulto para participar.

Para finalizar, no dia 26 de fevereiro, acontecerá a mediação da mostra “German Lorca, Mestre da Fotografia”, às 15h. O encontro é uma oportunidade de diálogo sobre a trajetória artística, reunindo um recorte de mais de 70 anos de carreira, transitando do analógico ao digital. Com curadoria de Adriana Rede e José Henrique Lorca, filho do fotógrafo, a exposição convida o público a mergulhar em mais de 160 fotografias e redescobrir memórias. A mediação é livre para todos os públicos.

Serviço – Oficinas do MON

“Laboratório de Experiências: Esculturas de Papel”

5 de fevereiro

Sessão 1 – 10h30 às 12h

Sessão 2 – 14h30 às 16h (com Libras)

Espaço de Oficinas -Subsolo do MON

Obs.: As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência, seguindo a ordem de chegada, e as atividades estão sujeitas à lotação.

“Criando Estandartes”

19 de fevereiro

Sessão 1 – 10h30 às 12h

Sessão 2 – 14h30 às 16h (com Libras)

Espaço de Oficinas – Subsolo do MON

Obs.: As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência, seguindo a ordem de chegada, e as atividades estão sujeitas à lotação.

Mediações

“Afinidades III – Cochicho”

12 de fevereiro

15h (com Libras)

Ponto de Encontro: Sala 7

As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência, seguindo a ordem de chegada. As atividades estão sujeitas à lotação.

Esta atividade emite declaração de horas. Assine a lista de presença no dia e, após o evento, solicite o documento pelo e-mail educativo@mon.org.br

“German Lorca, Mestre da Fotografia”

26 de fevereiro

15h (com Libras)

Ponto de Encontro: Sala 1

As inscrições são liberadas com 15 minutos de antecedência, seguindo a ordem de chegada. As atividades estão sujeitas à lotação.

Esta atividade emite declaração de horas. Assine a lista de presença no dia e, após o evento, solicite o documento pelo e-mail educativo@mon.org.br