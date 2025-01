Humberto Gessinger comemora 20 anos de Acústico MTV em Curitiba

Os fãs da banda Engenheiros do Hawaii que moram em Curitiba e região têm encontro marcado com o líder da banda gaúcha Humberto Gessinger no mês de maio. A turnê que comemora os 20 anos de gravação do álbum Acústico MTV está confirmada para os dias 2 (sexta) e 3 (sábado) no palco do Teatro Guaíra, o mais tradicional da capital paranaense. Os ingressos já estão à venda!

Esta será a terceira vez em menos de um ano que Gessinger se apresenta em Curitiba. Em junho de 2024 o músico trouxe para a cidade a turnê comemorativa dos 25 anos do álbum Tchau Radar e em dezembro, durante o Prime Rock, realizado na Pedreira Paulo Leminski, Gessinger encerrou “com chave de ouro” a turnê “4 cantos de um mundo redondo”, seu mais recente trabalho de músicas inéditas.

Agora o músico dá sequência às turnês comemorativas pelo aniversário dos principais álbuns de sua carreira. O Acústico MTV, lançado em 2004, foi um marco na trajetória dos Engenheiros do Hawaii, que oficialmente encerrou (ou quem sabe paralisou) suas atividades em abril de 2008.

A turnê foi iniciada no tradicional auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre (RS), com duas noites de sold out (lotação máxima). Gessinger toca violão, viola caipira, bandolim e piano, e é acompanhado por Felipe Rotta (violão), Fernando Peters (baixo), Paulinho Goulart (acordeom) e Rafael Bisogn (bateria).

No álbum, algumas das principais letras e canções de Gessinger e seus parceiros ganharam novos e inesquecíveis arranjos. Também trouxe participações muito especiais, como a parceria de Gessinger com a filha Clara na faixa Pose (gravada pelo músico com o seu Gessinger Trio), e a canção Depois de Nós, composição de Carlos Maltz, ex-baterista da formação clássica dos Engenheiros.

Clássicos como Infinita Highway, Somos quem Podemos Ser e o Papa é Pop ganharam nova roupagem e canções recém gravadas dos álbuns anteriores também foram apresentadas de forma surpreendente.

Quem quiser matar a saudade dos Engenheiros do Hawaii e do álbum Acústico MTV pode comprar o ingresso pelo Disk Ingressos, ao preço inicial de R$ 90.