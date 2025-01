Bar em Curitiba promove Festival do Ceviche com opções a partir de R$ 19,90

O Bávaro, bar localizado na tradicional Rua 24 Horas de Curitiba, promove a partir desta terça-feira (28) o Festival do Ceviche. O evento, com opções a partir de R$ 19,90, segue até o dia 01 de fevereiro. O cardápio com os preparos do prato que vão do clássico ao contemporâneo serão servidos de terça a sábado, das 11 horas às 22h30.

“Ceviche é um clássico global, que tem feito muito sucesso no Brasil e, obviamente, na cidade de Curitiba. Queremos mostrar aos curitibanos a versatilidade desse preparo que tem muitos e muitos anos de história, mas que ao mesmo tempo é tão contemporâneo”, destaca Luiz Breda, cofundador do Bávaro.

Entre os destaques do festival estão o tradicional “Ceviche Clássico do Mar”, preparado com peixe branco fresco, limão e pimenta dedo-de-moça; e o sofisticado “Ceviche Quente de Camarão do Chef”, que combina camarões ao molho de manteiga com batatas rústicas.

Para quem busca algo diferente, o festival também conta com opções como o “Ceviche na Baguette”, servido com crosta de parmesão; e o “Ceviche Gratinado”, que une sabores e texturas surpreendentes.

A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar (s/n), no Centro de Curitiba. O celebrado ponto turístico funciona diariamente, das 9h às 24h.