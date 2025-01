Acidente com cinco veículos deixa homem preso às ferragens no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo cinco veículos na manhã desta terça-feira (28) deixou uma vítima enclausurada na PR-407, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Segundo informações, o trecho estava congestionado devido a pequenas obras, quando ocorreu o engavetamento de três carros e dois pequenos caminhões. Com a batida, o para-brisa de um dos envolvidos chegou a quebra, bem como o volante que ficou retorcido.

Preso às ferragens

O homem que ficou machucado foi retirado das ferragens e foi atendido pelos socorristas do Samu. Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local.

Devido ao acidente, o trânsito ficou lento na região.