Fiat Toro Ultra é a nova opção com motor Turbo 270 Flex

A Fiat Toro Ultra é a nova opção no topo da linha flex da picape em 2025, equipada com motor Turbo 270 Flex de alta performance, ampliando a cobertura do modelo no mercado e reforçando a tradição em atender diferentes perfis de clientes. A versão segue oferecendo a melhor união entre força, resistência e conforto de uma picape com a robustez, versatilidade, estilo e design moderno.

Com design sofisticado e único que se destaca nas cidades, a Toro combina a praticidade urbana e o estilo de vida aventureiro. E a versão Ultra reforça ainda mais estes atributos com as novas rodas de 18’ na cor preta, todo o acabamento escurecido incluindo molduras em preto brilhante, e um novo emblema exclusivo Ultra T270. No interior, recebe bancos pretos em couro com costura em vermelho que são exclusivos e criam uma harmonia para o design da versão. Por fim, também oferece uma capota marítima rígida e uma bolsa que acompanha a caçamba e facilita o transporte de cargas.

Além disso, a Toro tem à disposição tecnologias que proporcionam maior conforto, segurança e funcionalidade, como painel multimídia de 10,1”, ar-condicionado digital Dual Zone, sistema Fiat Connect////me, ferramenta de conectividade que oferece mais de 30 funcionalidades para melhorar a experiência de condução e interação do motorista com o veículo, além do sistema ADAS para frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e farol alto automático.

Comprometida com o meio ambiente, a Fiat trouxe evoluções técnicas e melhorias para os motores das versões flex da Toro, que agora passaram a ter uma potência de 176 cv, tanto no etanol quanto na gasolina, mantendo o torque de 270 Nm. Essas mudanças vêm com uma série de refinamentos da Toro que mantém a performance do veículo para seu cliente.

Queridinha dos consumidores desde o seu lançamento, a Fiat Toro encerrou 2024 acompanhando o crescimento do segmento e liderando entre as C-picapes, e agora, inicia o ano com novidades que ampliam ainda mais o potencial de crescimento do modelo no mercado. (Fotos: Fiat/Divulgação).