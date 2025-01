Shell oferece descontos de até R$ 50 para test-drive de gasolina aditivada

A Shell, licenciada pela Raízen no Brasil, promove a campanha Test Drive Shell, com o mote “Tem coisa que não dá para testar. Mas Shell V-Power dá”. A ação oferece condições especiais para os consumidores experimentarem as vantagens da gasolina aditivada da linha Shell V-Power em seus veículos.

Com fórmula exclusiva que limpa até 100% dos resíduos do motor, Shell V-Power é o único combustível usado e recomendado pela Scuderia Ferrari. O produto proporciona maior eficiência e menor desgaste do motor e melhora a performance do veículo a cada abastecimento.

“Temos o compromisso de oferecer produtos incomparáveis que entreguem o máximo de qualidade e proteção para os motores gerando ótimos benefícios reais para nossos consumidores. Todo mundo gosta da sensação de dirigir um carro novo e essa é a chance de experimentar um produto que revitaliza o carro trazendo esse conforto, já que a gasolina aditivada Shell V-Power restaura até 100% do desempenho do motor, além de contribuir para a durabilidade do veículo”, afirma Ricardo Berni, diretor de Marketing & Digital da Raízen.

Para participar da ação de Test Drive, basta acessar o site da Shell a partir de 27 de janeiro, preencher o formulário conforme o regulamento e baixar o app Shell Box. A quantidade de cupons é limitada e os descontos serão disponibilizados por ordem de acesso e envio do formulário completo.

Assim que os dados forem validados, os cupons com descontos de R$ 50 estarão disponíveis no app Shell Box para uso entre os dias 10 e 20 de fevereiro. Os consumidores que ganharem receberão notificação pelo aplicativo e e-mail. A promoção é válida para uso nos postos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. (Foto: Shell/Divulgação).