BR-277 terá bloqueio parcial para obra em área de deslizamento

A BR-277 tem bloqueio parcial na terça-feira (28), altura do km 43, no final de Serra do Mar, em Morretes, no Litoral do Paraná. O motivo é uma obra preventiva de contenção de encostas. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, a obra começou às 7h30 e deve seguir até às 18 horas.

No cronograma, está previsto a interdição na pista sentido Litoral. Durante o trabalho de remoção de vegetação e pedras, o fluxo de veículos seguirá em mão dupla pela pista sentido Curitiba.

A concessionária destaca que essa interdição poderá durar mais alguns dias, pois depende da evolução dos trabalhos. Mais informações pelo 0800 277 01.

BR-277 tem trânsito intenso

No trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais da rodovia há lentidão na pista sentido capital. Além do alto fluxo de veículos, um carro e uma motocicleta se envolveram em uma colisão traseira no km 81,800 e o trânsito segue pelo acostamento. No momento, há lentidão até o Jardim Botânico, no km 84.