Confeitaria de Curitiba cria quatro versões do bolo Martha Rocha

A tradicional confeitaria Só Quindins, eleita entre as cinco melhores produtoras de Martha Rocha em Curitiba em 2024, surpreende os curitibanos neste verão com uma deliciosa novidade: duas novas versões do icônico bolo Martha Rocha.

Além das já conhecidas opções com e sem ameixa, os amantes desse clássico da confeitaria agora podem saborear as versões com Damasco e com Ameixa e Damasco. As novas criações chegam para refrescar o paladar nos dias quentes, atendendo aos pedidos dos fãs por sabores mais frutados e leves.

O damasco, com sua acidez suave, complementa perfeitamente as camadas tradicionais do bolo, que incluem pão de ló branco e preto, estrogonofe de nozes e baba de moça. Já a combinação de damasco e ameixa promete um contraste ainda mais marcante entre o doce e o cítrico.

Para os indecisos ou curiosos, a Só Quindins oferece opções para todos os gostos. Uma fatia individual sai por R$ 21, enquanto o combo de dois sabores custa R$ 36 – perfeito para compartilhar ou experimentar mais de uma versão.

As novas versões do Martha Rocha estão disponíveis de segunda a sábado, em edição limitada, na loja localizada no bairro Rebouças.

Serviço:

Só Quindins

Endereço: Rua Alferes Poli, 1115 – Rebouças, Curitiba

Horário: Segunda a sexta, 9h às 18h; Sábado, 9h às 17h

Contato: (41) 3333-3735 / WhatsApp (41) 99270-0053

Instagram: @soquindins