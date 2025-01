Relacionamento abusivo termina em prisão na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um caso de relacionamento abusivo e violento abalou a tranquilidade da Região Metropolitana de Curitiba nesta sexta-feira (24). A Polícia Civil do Paraná efetuou a prisão em flagrante de um homem de 45 anos, acusado de ameaçar sua ex-esposa em Colombo, cidade vizinha à capital paranaense.

Segundo informações da polícia, o casal havia se separado há cerca de um ano e meio, após um relacionamento de quatro anos.

A vítima, cuja identidade foi preservada, procurou a delegacia para denunciar as constantes ameaças que vinha sofrendo. Ela relatou que o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e, no dia da ocorrência, chegou ao ponto de cuspir nela e ameaçar agredi-la fisicamente durante uma discussão.

A delegada Emanuele Maria de Oliveira, responsável pelo caso, destacou a rápida ação da equipe policial: “Assim que a vítima procurou a delegacia, a equipe policial de pronto empreendeu diligências para localizar o indivíduo. Ele foi encontrado próximo a sua empresa, na cidade de Colombo”.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie!

A polícia reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica e lembra que, em situações de emergência, a população deve acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.