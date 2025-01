Acesso gratuito à Justiça: Defensoria Pública prepara mutirão em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação conjunta entre a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) e a Câmara Municipal (CMC) é preparada para os próximos dias. Um novo mutirão de atendimento está previsto para o início de 2025, marcando o sexto evento desse tipo na parceria entre as instituições.

A proposta foi apresentada na última sexta-feira (24) pelo defensor público Rafael de Matos Souto e pela assessora jurídica Bruna Figueredo Abdalla à recém-empossada Mesa Diretora da CMC. O presidente da Câmara, Tico Kuzma (PSD), acolheu a iniciativa, demonstrando o comprometimento do Legislativo municipal com o acesso à justiça para os curitibanos.

Durante o encontro, Kuzma questionou sobre o desempenho do posto de atendimento da Defensoria Pública instalado no Anexo 3 da Câmara em novembro passado. Souto e Abdalla ressaltaram o sucesso da unidade, destacando sua localização estratégica no centro da cidade. “É bem acessível para o assistido”, afirmaram, prevendo que o posto na CMC pode até superar o da Assembleia Legislativa em atendimentos presenciais.

A data exata do mutirão será anunciada em breve, reforçando o compromisso de Curitiba em proporcionar assistência jurídica gratuita e de qualidade à população.