Festival de Curitiba confirma primeiras atrações de 2025

Curitiba se prepara para receber mais uma edição do renomado Festival de Curitiba, um dos maiores eventos de artes cênicas do mundo. Após o sucesso do ano passado, com mais de 200 mil espectadores, a organização promete uma programação ainda mais robusta e diversificada para 2025.

Marcado para acontecer entre 24 de março e 6 de abril, o festival ocupará diversos espaços da capital paranaense e da Região Metropolitana. Embora a programação completa ainda não tenha sido divulgada, alguns “spoilers” já agitam o público local e os amantes das artes cênicas.

Entre as atrações confirmadas, destaca-se o fenômeno “Prima Facie”, monólogo estrelado por Débora Falabella e dirigido por Yara de Novaes. Após lotar teatros no Rio de Janeiro e São Paulo, o espetáculo chega a Curitiba com grande expectativa.

Outro monólogo aguardado é “O Céu da Língua”, com Gregório Duvivier. Após estreia de sucesso em Portugal e temporada no Rio, a peça promete encantar o público curitibano.

Sob a direção de Fabíula Passini e Leandro Knopfholz, o Festival de Curitiba 2025 prevê mais de 300 espetáculos e intervenções artísticas. O evento deve atrair cerca de duas mil artistas e 40 mil turistas, movimentando a economia local.

Os ingressos estarão disponíveis a partir de 6 de fevereiro, tanto na loja física no Shopping Mueller quanto pelo site oficial do festival.

A Mostra Lucia Camargo trará os destaques nacionais, estreias e produções internacionais. Já o Fringe manterá seu papel de vitrine das artes cênicas brasileiras, com mais de 280 atrações.

Completam a programação o Risorama, MishMash, Programa Guritiba, Mostra Surda de Teatro, Gastronomix e Interlocuções, garantindo diversidade e opções para todos os gostos.

O Festival de Curitiba 2025 promete ser um marco na cena cultural da cidade, reafirmando Curitiba como um polo das artes cênicas no Brasil e no mundo.