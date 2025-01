Perto de vencer, concursos públicos de Curitiba são prorrogados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, anunciou nesta segunda-feira (27) a prorrogação da validade dos concursos públicos realizados em 2022, para 18 carreiras. Ele assinou os seis decretos que estabelecem o prolongamento do prazo de validade dos certames por mais dois anos. Estes concursos venceriam entre os dias 27 de janeiro e 6 de junho.

“Começamos a semana com uma boa notícia. Enquanto preparamos o próximo concurso público, estendemos o prazo do último que fizemos e, assim, podemos dar continuidade às convocações de classificados que ainda estão na lista de aprovados, de acordo com a necessidade de servidores em cada área e a disponibilidade de recursos do município”, declarou Pimentel.

A recomendação àqueles que estão aguardando a convocação é para que acompanhem com frequência o site da Prefeitura de Curitiba. Na página é possível consultar as convocações, que também são publicadas no Diário Oficial. Além disso, são enviados aos convocados e-mails e mensagens nos endereços cadastrados durante a inscrição, em 2022.

A prorrogação não assegura que os aprovados serão convocados e depois nomeados como servidores.

Quais concursos públicos foram prorrogados em Curitiba

A prorrogação vale para o concurso para auxiliar de serviços escolares (inspetor). O certame venceria nesta segunda-feira (27) e a validade agora passa a ser dia 27 de janeiro de 2027. Também estão prorrogados os concursos para profissionais do magistério – Docência I e II – Educação Física, que seriam encerrados em junho.

Foram estendidas ainda as validades dos concursos para as seguintes carreiras da Saúde: médico, auxiliar de saúde bucal em saúde pública, técnico de saúde bucal, técnico de enfermagem, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e agente comunitário de saúde. Eles venceriam entre 27 de janeiro e 1º de março.

A prorrogação também é válida para médico do trabalho, médico perito e psiquiatra, profissionais ligados à área de Saúde Ocupacional da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal.

Classificados em concurso público para professor devem ser chamados em breve

A prefeitura afirma que a partir dos próximos dias terá início a convocação dos classificados no concurso para professor de Educação Infantil. Aqueles que ainda integram a lista de aprovados serão chamados e os que estiverem com toda a documentação exigida e tenham interesse em assumir a vaga, ampliarão as equipes da Educação Municipal de Curitiba, de forma imediata, após a posse.

Prefeitura de Curitiba terá novo concurso público

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP), em parceria com as demais secretarias municipais, prepara um novo concurso público da Prefeitura de Curitiba. A definição dos cargos e da instituição que será encarregada da sua realização ainda serão anunciadas.

