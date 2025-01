Empresa gigante do leite investe R$ 612 milhões em nova unidade no Paraná

O Grupo Piracanjuba, gigante do segmento de laticínios e alimentos, anunciou a expansão da unidade que está sendo construída em São Jorge d’Oeste, no Sudoeste do Estado, antes mesmo da inauguração oficial. Com apoio do programa Paraná Competitivo, a empresa está investindo cerca de R$ 612 milhões na implantação da unidade industrial de queijos e que também irá produzir manteiga, whey protein e lactose em pó.

As tratativas com a empresa começaram em 2019 quando foram anunciados dois aportes que somavam cerca de R$ 110 milhões, sendo R$ 30 milhões em uma unidade de processamento de leite em Sulina, também no Sudoeste, com capacidade para até 150 mil litros por dia, e outros R$ 80 milhões para a construção da maior fábrica de queijos do Brasil, em São Jorge d’Oeste.

“O Paraná tem uma bacia leiteira em abundância e por isso apostamos no Estado e procuramos atrativos para investimentos. O Paraná Competitivo fornece uma série de benefícios que permitiram esses investimentos da empresa aqui”, explica o presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Claudio Lorenzo.

Obra começou em 2021

Em São Jorge d’Oeste, a construção da unidade industrial da Pirancajuba começou em 2021 e deverá ter sua primeira fase inaugurada neste ano. Serão mais de 54 mil metros quadrados de área construída, gerando cerca de 250 empregos diretos. Nesta etapa, a atuação ficará concentrada na produção de manteiga (com capacidade para 7,9 mil toneladas anuais) e muçarela (cerca de 39,4 mil toneladas ao ano), reforçando o objetivo do Governo do Estado de industrialização de produtos com maior valor agregado.

No início deste ano, o Grupo Piracanjuba anunciou um financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 499 milhões para iniciar a segunda etapa da unidade industrial, com mais uma planta, visando a produção de concentrados, isolados proteicos (whey protein) e lactose em pó.

A partir do soro de leite, efluente da produção de queijos, o Grupo Piracanjuba produzirá até 6 mil toneladas ao ano de whey protein e até 14,8 mil toneladas anuais de lactose em pó. Segundo a empresa, a construção das duas plantas em uma mesma unidade traz ganhos de escala, sendo a primeira queijaria de grande porte no Brasil que já nasce planejada e integrada em um mesmo parque industrial.

Menor dependência de importação

Trata-se de um movimento pioneiro no Brasil. O objetivo é diminuir a dependência de importação dos produtos, que têm aplicações que vão desde a nutrição até produtos farmacêuticos e cosméticos, e que hoje gira em torno de 85% e US$ 54 milhões na balança comercial brasileira. Os outros 15% são de produção nacional, com poucas indústrias produzindo whey protein em pó em suas várias concentrações. Os dados são dos ministérios da Agricultura e Pecuária e de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, de 2023.

De acordo com o presidente do Grupo, a unidade reunirá alta tecnologia, com equipamentos modernos e alta capacidade, que contribuirão para padronização e qualidade dos produtos e eficiência operacional. “Tudo sob a perspectiva sustentável com tratamento e reaproveitamento de água e, produção e utilização de biogás como fonte de energia. E, ainda, as oportunidades de emprego disponibilizadas geram renda para a economia local”, destaca.

De acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com 4,4 bilhões de litros ao ano. Além disso, o leite é o quarto produto que mais gera valor no campo no Estado.