Com prêmio total de R$ 10 mil, concurso procura talentos da música

O The Singer Show 2025, considerada pelos organizadores a maior competição musical voltada para cantores amadores de Curitiba, está com inscrições abertas e quase no fim. Quem quiser participar do show de talentos tem até o dia 31 de janeiro para confirmar a sua inscrição.

Com uma premiação total de R$ 10.000,00, o evento promete ser uma verdadeira plataforma de lançamento para novos artistas. Os participantes terão a oportunidade de se apresentar em um palco profissional, com uma banda completa, e ainda contar com a interação do público através de votação em tempo real.

Para participar, basta acessar o site oficial do evento e realizar a inscrição até o dia 31 de janeiro. A competição será dividida em três fases: fase eliminatórias, semifinais e grande final. Os melhores classificados em cada etapa avançam para a próxima fase, até chegarmos ao grande campeão.

Além da premiação em dinheiro, o The Singer Show oferece diversas outras vantagens aos participantes, como visibilidade: a oportunidade de se apresentar para um grande público e ganhar destaque na cena musical de Curitiba. Networking: a chance de conhecer outros músicos, produtores e profissionais da área.

Os cinco finalistas receberão prêmios em dinheiro, com o campeão levando para casa R$ 5.000,00. A distribuição completa da premiação é:

1º lugar: R$ 5.000,00;

2º lugar: R$ 2.500,00;

3º lugar: R$ 1.250,00;

4º lugar: R$ 850,00;

5º lugar: R$ 400,00.

As audições serão ao vivo nos dias 05, 12 e 19 de fevereiro de 2025. As semifinais acontecem nos dias 19 e 26 de março, enquanto a final acontece no dia 9 de abril.

O evento será realizado na casa de shows DHouse Curitiba – Rua José Sikorski, 46, Santo Inácio. Informações pelo telefone (41) 98864-8976.