Túnel submerso promete revolucionar litoral de Santa Catarina

A construção de um túnel submerso no Rio Itajaí-Açu, ligando Itajaí e Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, promete se tornar revolucionária no Brasil. A obra pode se tornar uma das primeiras do tipo no país, e faz parte do Projeto de Mobilidade Integrada Sustentável da Região da Foz do Rio Itajaí (Promobis). A distância do trajeto entre Navegantes e Itajaí seria reduzida de 20km para apenas 500 metros.

De acordo com o consórcio da associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (CIM-AMFRI), a elaboração do projeto de engenharia levara em torno de 1 ano e seis meses. A estrutura do túnel, com profundidade de 29 metros, será destinada ao transporte público, com faixa exclusiva, além de permitir a circulação de carros e outros veículos. Pedestres e ciclistas também poderão atravessar o rio utilizando o novo túnel.

Os projetos e a execução do túnel, do transporte coletivo regional, das obras de mobilidade e da capacitação institucional e treinamentos têm investimento total estimado em US$ 342 milhões, cerca de R$ 2 bilhões.

A previsão é de geração de 11 mil empregos diretos e indiretos na região, com início das obras em 2027 e término em 2031. Atualmente, o trajeto é feito apenas através de balsas entre Itajaí e Navegantes. A tarifa deve girar em torno de R$ 5 para motos e R$ 10 para carros.

“É um projeto que vai transformar essa região litorânea de Santa Catarina. Estamos falando de obras com uma engenharia avançada, e que vão facilitar o dia a dia de milhares de pessoas que se deslocam nos municípios da Foz do Rio Itajaí. São exemplos de mobilidade inteligente, que prometem atrair ainda mais visitantes e oportunidades de negócios para o nosso litoral. Seremos parceiros em todas as etapas desse processo”, anunciou o governador Jorginho Mello.

O Brasil não tem túneis submersos, mas há um projeto em andamento para construção embaixo do mar. É o caso de São Paulo, onde o governo planeja fazer uma obra similar ligando Santos ao Guarujá.

Veja o vídeo de como será o projeto!

Outros projetos

Além do túnel, o Promobis contempla outras três iniciativas no Litoral Norte do estado. São elas o sistema de transporte coletivo regional 100% elétrico (BRT); implementação de corredores de mobilidade e obras de resiliência climática em Balneário Camboriú, na mesma região.

No total, todos os projetos vão impactar a região dos 11 municípios da Foz do Rio Itajaí, chamada também de AMFRI.