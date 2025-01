BR-376 sofre afundamento de pavimento e é interditada

Motoristas que planejam viajar pela BR-376 na região de Tibagi, nos Campos Gerais, enfrentam um obstáculo inesperado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a interdição total da via no km 435, em Tibagi, no trecho que liga Imbaú a Ponta Grossa. O motivo? Um perigoso afundamento do pavimento que compromete a segurança dos usuários.

A situação é crítica e, por enquanto, não há previsão de liberação da pista. Autoridades e equipes técnicas estão no local, trabalhando intensamente para encontrar soluções e alternativas viáveis para os motoristas afetados.

Para quem precisa seguir viagem, a PRF sugere um desvio estratégico: acessar a PR-239 em Imbaú. Antes de Telêmaco Borba, pegar a PR-340 em direção a Tibagi, seguir pela BR-153 e retornar para a BR-376 no sentido Ponta Grossa.

É importante ressaltar que o sentido norte da rodovia, de Ponta Grossa para Ortigueira/Londrina, permanece com fluxo normal de veículos.