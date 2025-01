Temporada de cruzeiros em Paranaguá traz quase 15 mil turistas ao PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A sétima – e penúltima – escala do navio de cruzeiro MSC Armonia em Paranaguá, no Litoral, aconteceu nesta sexta-feira (24). Ela trouxe, mais uma vez, turistas estrangeiros e de diversas partes do Brasil ao Paraná. Eles puderam conhecer os atrativos da região, movimentando também a economia de empreendimentos locais. Até a escala anterior, no dia 17 de janeiro, 14,3 mil pessoas tinham transitado por Paranaguá por conta dos cruzeiros.

Ao longo do dia, estavam previstos 420 embarques, enquanto outras 1.828 pessoas estavam em trânsito – podendo descer para conferir os atrativos, realizar passeios e conhecer mais da cidade histórica. Outras 425 pessoas estavam previstas para desembarquem em definitivo. A embarcação atracou às 8h no Porto de Paranaguá, onde permanece até às 19h, quando segue para Itajaí (SC).

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Márcio Nunes, o fluxo de turistas movimenta não apenas quem participa efetivamente do receptivo. “Podemos dizer que temos a estrutura de receptivo na Praça Mario Roque, mas também que o Litoral como um todo é um grande receptivo, porque esse fluxo de viajantes acaba movimentando também os serviços da região”, afirma.

“Quem vem para embarcar no navio acaba optando por posar na cidade desde a noite anterior, lotando os hotéis. Os turistas em trânsito acabam também conhecendo os restaurantes no entorno do receptivo, enquanto os tripulantes sempre descem em busca de lojas de departamentos para comprarem sapatos, roupas e afins. Uma atividade, como a recepção de um navio de cruzeiro, movimentou toda uma cadeia produtiva da economia”, explicou.

No dia 17 de dezembro, primeira parada do MSC Armonia no Litoral, a expectativa era que cerca de 15 mil turistas transitassem por Paranaguá por conta dos navios de cruzeiro. Em seis finais de semana já são 14.323 pessoas, considerando embarques, desembarques e trânsito, tanto de turistas quanto de tripulantes. Os dados são da MSC Cruzeiros.

Diante disso, a estimativa da Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá é que os cruzeiros gerem até o fim do mês cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Além disso, os serviços movimentam a economia das outras cidades do entorno.

O proprietário do restaurante Armazém do Itiberê, Jorge da Cruz, explica que seus funcionários já ficam preparados toda sexta-feira porque sabem que o movimento na casa terá aumento graças aos cruzeiristas.

“Está valendo muito a pena, hoje mesmo a casa está lotada. A movimentação nos dias de cruzeiro é clara, com os turistas conhecendo a nossa gastronomia, nossos serviços e também a nossa cultura. Para nós, comerciantes, é muito evidente as vantagens de ser uma cidade que recepciona viajantes, sobretudo estrangeiros. Os impactos na economia são muitos”, disse.

Aparecida Pavan, moradora de São José dos Pinhais, destacou que para ela, enquanto turista, é visível que a temporada de cruzeiros tem feito bem a economia local. “É a minha segunda vez viajando de navio, mas a primeira saindo de Paranaguá. Eu não conhecia a estrutura aqui e achei muito boa, principalmente pela comodidade de poder embarcar tão perto de casa. Apenas pernoitei aqui para não perder o horário, e o dono do hotel garantiu que isso está gerando muitos empregos para a população”, afirmou.

Esta é a segunda temporada consecutiva de cruzeiros em Paranaguá. A primeira, realizada entre dezembro de 2023 e março de 2024, movimentou mais de R$ 25 milhões na economia local. Com a parada de hoje, a temporada 2024/25 vai se encaminhando para o fim. A última escala do MSC Armonia em Paranaguá está prevista para a próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro.