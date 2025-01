Novo residencial vai atender famílias de baixa renda em Curitiba

As famílias de menor renda que aguardam por uma moradia popular ganharam um motivo para renovar as esperanças nesta sexta-feira (24). O prefeito Eduardo Pimentel e o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), André Baú, assinaram a contratação de um novo conjunto habitacional, que terá parte das 96 unidades destinadas a inscritos na fila da Cohab pertencentes à Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida – as famílias de menor renda (de até R$ 2.850 por mês)

“É um dia histórico. Depois de dez anos, Curitiba volta a contratar um empreendimento habitacional para famílias com renda mensal até R$ 2.850, justamente as que mais precisam. O Residencial Corbélia é o primeiro passo para atingirmos a meta de gerar 20 mil habitações na cidade nos próximos quatro anos”, disse o prefeito Eduardo Pimentel.

+ Leia mais: Duplicação milionária de rodovia problemática no litoral tem vencedora

Localizado no bairro São Miguel, na Regional CIC, o Residencial Corbélia será composto por seis blocos com quatro pavimentos cada um, totalizando 96 unidades habitacionais. O conjunto vai contar com vagas de garagem para veículos, bicicletário e área de recreação.

Na mesma região, Eduardo Pimentel anunciou que irá construir uma das seis novas unidades de saúde da cidade, a U.S Corbélia.

O Residencial Corbélia será construído em parceria com a Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). O presidente da Cohab, André Baú, destacou a parceria com a Caixa para impulsionar a produção habitacional em Curitiba.

Temporada de cruzeiros em Paranaguá traz quase 15 mil turistas ao PR

“Esse foi o primeiro de muitos empreendimentos que construiremos para a população curitibana. Buscaremos acelerar as obras para que já em janeiro do ano que vem os beneficiados possam receber as chaves de seus novos imóveis”, disse Baú.