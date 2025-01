Retorno polêmico em Curitiba tem 10 anos de imprudência. E a solução? Veja os flagras!

Uma alteração de trânsito há cerca de 10 anos ainda faz com que motoristas desrespeitem a sinalização em Curitiba. As irregularidades são frequentes na Rua Velcy Bolívar Grandó, no bairro Uberaba, e a prefeitura já estuda uma alternativa para evitar futuros problemas.

O trecho é complicado e bastante movimentado em horários de pico. A situação fica ainda mais complica já que motoristas que vêm de São José dos Pinhais pela Avenida Comendador Franco utilizam dois jeitos irregulares para fazer o retorno, o que empaca e aumenta ainda mais o “nó” do trânsito naquele trecho (veja os flagras abaixo).

Motoristas que vêm de São José Dos Pinhais e entram na Rua Velcy Bolívar Grandó precisam andar mais de 600 metros para fazer um retorno. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Desde abril de 2014 está bloqueado o retorno que havia no canteiro central da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres), perto da curva do tomate, logo após o viaduto próximo a São José dos Pinhais, no sentido Curitiba. O correto é a utilização da rotatória localizada entre a Avenida Salgado Filho e a Rua General Arnaldo dos Santos, distante aproximadamente 600 metros do ponto sinalizado.

Segundo as normas de trânsito, o acesso é feito em frente ao Hotel Bristol. O motorista deve se manter à direita, entrar na Rua Velcy Bolívar Grandó, passar sob o viaduto para ter acesso à Avenida Salgado Filho e à Rua Dr. Bley Zorning e fazer a rotatória para então poder voltar pela Rua Velcy Bolívar Grandó sentido Centro. No entanto, vários motoristas fazem o retorno em frente ao hotel em uma espécie de pátio, sendo que o fluxo sentido São José dos Pinhais é na mesma via, o que pode provocar acidentes graves. Outros ainda fazem a conversão completamente irregular, pegando à esquerda logo após sair da Avenida das Torres. Confira:

“O problema é antigo. Além desse trecho, nota-se a formação de uma imensa fila de carros vindos da BR-277 (sentido Av. das Torres), na Avenida dos Trabalhadores. Tem um problema sério de fluxo nos horários de pico, de manhã e de tarde. Observamos soluções paliativas como o destacamento de uma viatura que fiscaliza o trecho e a instalação de tartarugas maiores para sinalizar o local, porém, sabemos que isso está longe de ser uma medida definitiva”, disse Gabriel Marton, gerente geral Bristol Portal do Iguaçu Hotel. Segundo ele, a demanda por novas soluções para melhorar o fluxo de veículos da região e prevenir acidentes já existe. “Nós, comerciantes e moradores do entorno, precisamos de uma resposta definitiva”, cobrou.

Motoristas usam pátio de um hotel para fazer o retorno e evitar um deslocamento de 600 metros até uma rotatória. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Já quem vem sentido São José dos Pinhais com intenção de ir ao Boqueirão ou Uberaba deve entrar na Rua Augusto Zibarth, que liga à Avenida Salgado Filho e dá acesso á Rua Bley Zorning.

Rotatória seria a solução? E aí prefeitura?

Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que irá reforçar a fiscalização no local e que planeja implantar alternativas no tráfego. “A Superintendência de Trânsito (Setran) esclarece que o retorno no local mencionado é proibido, conforme indicado pela sinalização, devido à falta de condições adequadas para realizar a manobra de forma segura. A Setran reforçará a fiscalização nos horários de maior movimento com o objetivo de coibir infrações e garantir o cumprimento das regras de trânsito.

Além disso, a Superintendência informa que há estudos em andamento para a implantação de novas diretrizes de tráfego na região, os quais ainda não foram conclusos”, comunicou a Setran.