Repeteco? Cegonha volta a empacar trânsito em avenida movimentadíssima de Curitiba

Perigo no trânsito, zero sinalização e pouco caso com o pedestre. Essa cena voltou a ocorrer na Avenida Comendador Franco, na região do bairro Uberaba, em Curitiba. O caso envolve um caminhão-cegonha que ocupa uma das faixas frequentemente para descarregar carros para um pátio de uma concessionária, em São José dos Pinhais, região metropolitana. O caso não é novidade, visto que foi noticiado pela Tribuna do Paraná em setembro e outubro do ano passado.

Imagens enviadas por um motorista para a Tribuna do Paraná mostra o caminhão-cegonha interditando uma pista das pistas da avenida, obrigando motoristas a mudar de faixa, ocasionando aumento no trânsito e chance de acidente. A intervenção na Avenida não tinha sinalização alguma.

“Virou rotina novamente. Foram dois dias consecutivos e no maior movimento do trânsito. Não tem sinalização e a calçada fica cheia de carro. Isso aumenta a fila e pode provocar um acidente. Trancam a pista sem sinalização e ninguém faz nada. Acho que nem o papa dá jeito”, desabafou José Luiz. Veja o vídeo abaixo.

O local indicado é um pátio onde que a concessionária Valesul deixa os carros que serão comercializados. No ano passado, a prefeitura de Curitiba foi informada do problema, e comunicou que estaria mais presente para fiscalizar. Na quarta-feira (06), uma equipe da Superintendência de Trânsito (Setran) esteve no local, mas não encontrou o caminhão-cegonha.

“A Setran informa que irá reforçar a fiscalização no local. Caso o cidadão observe estacionamento irregular, pode acionar os agentes de trânsito através do canal 156 da Prefeitura de Curitiba”, comunicou por nota, novamente, a prefeitura.

Um ponto importante nesse tipo de caso é que as empresas podem solicitar para a prefeitura a liberação para este tipo de parada, com uma licença para um certo período, com acompanhamento da Setran.

E aí, Vale Sul?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a concessionária Vale Sul reforçou que os veículos são entregues por empresa contratada diretamente pela montadora, sem ingerência da concessionária, mas que iria repassar a reclamação aos responsáveis. “O nosso diretor de operações já conversou, ligou, mandou e-maill e protocolou reclamação. Não pode prejudicar quem passa. A responsabilidade da carreta é do motorista e da transportadora. Ela precisa orientar e voltamos a reforçar com eles”, disse Olga Maria Tabosa, gerente de marketing do Grupo Vale Sul.

Duas cegonheiras travavam uma das faixas da Avenida das Torres em horário de pico. Há carros sendo descarregados na calçada e ocupando a própria faixa da avenida. Foto: Reprodução.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉