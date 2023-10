Falta de educação, respeito e zero empatia com as pessoas. Caminhões-cegonha seguem estacionando em uma das faixas da Avenida Comendador Franco, no bairro Uberaba, em Curitiba, no limite com São José dos Pinhais, município da Região Metropolitana. A situação foi noticiada pela Tribuna do Paraná em julho, e poucos meses depois, nada mudou.

No dias 25 e 29 de setembro, perto das 11h, um leitor registrou a cegonheira parada na via, impedindo o trânsito de veículos e prejudicando pedestres. O caminhão descarregava os carros para uma concessionária localizada na Comendador Franco.

Em julho, a prefeitura de Curitiba foi informada do problema, e comunicou que estaria mais presente para fiscalizar. Vale reforçar que as empresas podem solicitar para a prefeitura a liberação para este tipo de parada, com uma licença para um certo período, com acompanhamento da Setran.

O que dizem os responsáveis?

Em novo contato com os órgãos competentes ligado ao trânsito, foi informado para a Tribuna do Paraná que, na última segunda-feira (2), a irregularidade voltou a ocorrer diante da equipe fiscalizadora.

“A Superintendência de Trânsito (Setran) informa que recebeu uma denúncia e esteve no local mencionado nesta segunda-feira, onde constatou a irregularidade e forneceu orientação aos responsáveis, os quais removeram imediatamente os veículos. Em uma nova vistoria, (na terça-feira, dia 3), nada foi constatado. A Setran irá reforçar a fiscalização na região. Caso o cidadão observe estacionamento irregular, pode acionar os agentes de trânsito através do telefone 156”, diz a Setran, em nota.

