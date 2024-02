Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (06)

ALBERTO JORGE BITTENCOURT, 45 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANA TEREZINHA MERCEDES BITTENCOURT. Filiação: JOSE ANTONIO BITTENCOURT e AMELIA MACEDO BITTENCOURT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

ANA JULIA COLPES GAWLINSKI, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JULIANO OSWALD GAWLINSKI e JOSIANE DO NASCIMENTO COLPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ARCIDINEO FELIX GULIN, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLARICE GULIN. Filiação: FREDERICO GULIN e PASCHOA BUDEL GULIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

BERNARDINA PEDROZO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO PEDROZO. Filiação: JOSE BERCHOR e BALBINA CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

BRUNO NUNES GBUR, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NAYARA RIBEIRO DO VALE MORENO. Filiação: CARLOS GBUR e ROSELI NUNES GBUR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CYRO CESAR PASTERNAK, 60 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: LUIZ PASTERNAK e ERONDINA PERUSSELO PASTERNAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS – PR, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

DIRCE DE FARIA CRISTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE TEIXEIRA DE FARIA e MAMRIA CARVALHO PINTO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

EDERSON NELSON MORGENSTERN, 42 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NELSON MORGENSTERN e IRACEMA SANTOS MORGENSTERN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

ELIBIA LIMA, 72 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VITOR LIMA e ANA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DE CANOINHAS SC, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ELIZETE VAZ DE CAMPOS LEAL, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: LUIZ DE CAMPOS LEAL. Filiação: JOSE CANUTES VAZ e MARIA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

FRANCISCO REINALDO DE ARAUJO, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUIZA QUINAGLIA DE ARAUJO. Filiação: JOAO REINALDO DE ARAUJO e DIAMANTINA BENICIA DE SA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 15:30h.

FRANKLIN DELANO HOJDA, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SONIA KAHALI HOJDA. Filiação: WALTER HOJDA e HILDEGARD HOJDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

GILSON DE DEUS BARBOZA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO CARLOS DE LIMA e NILMA APARECIDA DE DEUS BARBOZA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GONCALO DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE DE SOUZA e MARGARIDA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ILZA CUSTODIO MACHADO, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DAVI MACHADO. Filiação: JOSE GUILHERME CUSTODIO e MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

JASMIN VITORIA MORAES DE LARA, 4 dia(s). Filiação: ADEMIR MATOSO DE LARA e CRISTIANE DOS SANTOS MORAES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

JOAQUIM ANTONIO DURAN SALOMAO, 65 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ELIAS SALOMAO e ANA DURAN SALOMAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JOEL RUBENS DA COSTA, 75 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARI INA VIEIRA DA COSTA. Filiação: DOMINGOS DA COSTA e CASTORINA BARBOSA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOSE GERALDO RODRIGUES AMORIM, 67 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: OTAVIO RODRIGUES DE SOUZA e MARIA GUILHERMINA AMORIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JOSE HONORIO LIBERTI, 89 ano(s). Profissão: ECONOMIA. Cônjuge: MARIA LUISA MANAS LIBERTI. Filiação: PEDRO LIBERTI e MARIA LEONCIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

JOSE SIQUEIRA BUENO, 82 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MOTONIVELADORA. Cônjuge: RUTH FISCHER DE ANDRADE BUENO. Filiação: BENEDITO SIQUEIRA BUENO e LEONIDES JUNGLES SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

JOSELITA DRUGOVICH ANDRIGUETTO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CARLOS DRUGOVICH e NOURA SABINO DRUGOVICH. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

LAZARO FERNANDO DE MORAES, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: e ALZIRA ROMAO DE MORAES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LEONIRDES DAPARECIDA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILTON FORESTESKI DE SOUZA. Filiação: DINARTE BOENO e AURORA DOS SANTOS BOENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

MARIA APPARECIDA ARANTES NUNES SOUZA, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MELCHIOR NUNES FILHO e MARIA IZABEL ARANTES NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

MARIA ELVIRA JAGIELSKI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO JAGIELSKI. Filiação: MANOEL JONOCA DE SOUZA e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA MODENUTTI PERES, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JULIO PERES ROMAO. Filiação: ANTENOR MODENUTTI e CLARICE DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

MARIA VERONICA FONSECA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OZIAS FOSSE. Filiação: JOSE PEDROZO DA FONSECA e MARIA ROMALINA FONSECA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

MARILDO MINORU NAGASAWA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TEREZA OLINDA CAMARGO NAGASAWA. Filiação: NOBUE NAGASAWA e AMBROZINA MUNIZ NAGASAWA. Sepultamento: CEMITERIO POSO ALTO CAJATI SAO PAULO, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

MARILENA BERTACO DA MATA, 70 ano(s). Cônjuge: JOAO LUIZ DA MATA. Filiação: RAYMUNDO ANGELO BERTACO e MARIA THEREZA LUPINO BERTACO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

MARLI BATISTA DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERMILINO BATISTA DA SILVA e TEREZINHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO DE BORDA DO CAMPO QUATRO BARRAS PR, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

MATEUS BOTOGOSKE, 26 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ELIO JOLY BOTOGOSKE e HELENICE JACIRA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024.

MAURO GANTER DE MORAES, 69 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: MAURO DE MORAES e GRETCHEN LOTTE GANTER MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MAURO TONETTI, 60 ano(s). Filiação: DIRCEU TONETTI e DINORAH VIEIRA TONETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MOACIR ALEXANDRE DE CAMPOS, 80 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANTONIA BORTOLO DE CAMPOS. Filiação: DANIEL ALEXANDRE DE CAMPOS e MARIA VITORIA DA SILVA DE CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

OTILIA POSSELT, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO KOSCIUK. Filiação: RODOLFO POSSELT e LUIZA POSSELT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PANTALEAO MUNIZ DA SILVA, 85 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SUELI TERESINHA MORAES MUNIZ DA SILVA. Filiação: FRANCISCO MUNIZ DA SILVA e NAIR LOPES MUNIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

PAULO LOPES CORREA FILHO, 69 ano(s). Cônjuge: DORIS MAMRIA VICENTIN BRAGA CORREA. Filiação: PAULO LOPES CORREA e LIRIA LIMA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024.

REGINA GLOVACKI, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VICENTE GLOVACKI e FRANCISCA GRABSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ROSALINA DOS SANTOS MORO, 90 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: GOMERCINDO DOS SANTOS MORO. Filiação: MIGUEL GRAVI DOS SANTOS e JOAQUINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

RUBENS ANTONIO PALMA SANCHOTENE, 78 ano(s). Filiação: RUBENS SANCHOTENE e ADORACY PALMA SANCHOTENE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

RUBENS COSTA LIMA, 59 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: RAIMUNDO PEREIRA LIMA e MARIA DE LOURDES LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SANTO ANTONIO URSOLINO LUNARDON, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROMILDA ROSA GIONEDES LUNARDON. Filiação: ALBINO LUNARDON e ERNESTINA GUSSO LUNARDON. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

SONIA VERA FRANCO, 61 ano(s). Filiação: ULISSES ENEKIM FRANCO e JOANA FRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

