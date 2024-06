Cenas do crime: imagens de câmeras mostram ataque contra Oziel; assista

Morte no biarticulado

A Justiça concedeu prisão preventiva de Vagner do Prado nesta quarta-feira (19). Ele é suspeito de matar a facadas Oziel Branques dos Santos, no último domingo (16), dentro de um ônibus da linha Santa Cândida/Capão Raso. O crime aconteceu porque Oziel foi defender um casal de um ataque homofóbico. Assista a seguir toda a confusão, registrada pela câmera de segurança instalada dentro do ônibus.

O suspeito estava acompanhado de um sobrinho de 17 anos, que também ofendia o casal. A Justiça decretou também a internação provisória do rapaz. Assim que a discussão começou, Vagner deu 21 facadas em Oziel. Os suspeitos fugiram logo após o crime em direção ao Centro de Curitiba e foram pegos pela polícia.

Passado criminoso

Vagner tem bagagem na vida do crime, em menos de um mês ele cometeu ao menos três assassinatos. Um pouco antes de matar Oziel dentro do ônibus, ele matou a facadas uma pessoa na praça Rui Barbosa. Dias antes, o suspeito matou sua ex-companheira, que vivia em situação de rua com ele.

Segundo informações da Delegada Chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital, Camila Cecconello, a morte da praça Rui Barbosa aconteceu porque a pessoa discutia com ele em relação ao feminicídio cometido dias antes contra a ex-mulher.

Vagner estava usando tornozeleira eletrônica por conta de outros crimes que cometeu. E agora, de acordo com a delegada, além de responder agora por homicídio qualificado, homofobia e corrupção de menores, o rapaz responde aos outros dois homicídios cometidos, a tráfico de drogas, organização criminosa e roubo.

Ele já era foragido da justiça, por isso ficou preso já no dia do crime, e agora que a justiça concedeu a prisão preventiva, o homem que deve permanecer preso por tempo indeterminado.

