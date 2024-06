Um homem de 40 anos morreu esfaqueado dentro de um ônibus biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso, na noite de domingo (16), no bairro Alto da Glória, em Curitiba. As agressões e a morte teriam ocorrido após o homem defender um casal de um ataque homofóbico provocado por outras duas pessoas.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi defender o casal de ofensas e acabou levando mais de 10 facadas nas costas, barriga e pescoço. Ao notar a ocorrência, o motorista do biarticulado parou na estação Maria Clara. Ao estacionar, os dois agressores fugiram.

Mesmo com a chegada dos socorristas, o homem não resistiu aos graves ferimentos. O nome da vítima não foi informado.

Após fugirem em direção ao Centro de Curitiba, os criminosos foram detidos por policiais das Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone). Um dos autores utilizava tornozeleira eletrônica e o outro é menor de idade.

Existe a suspeita que os dois agressores também esfaquearam outra pessoa no domingo na Praça Rui Barbosa. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da capital.

