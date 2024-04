O terminal do Boqueirão, um dos mais movimentados de Curitiba, está com novidade a partir desta sexta-feira (19). A estrutura do local passa a contar com uma usina solar, instalada na cobertura do terminal. A usina solar instalada sobre a cobertura do terminal possui 756 módulos fotovoltaicos com capacidade de gerar 521 Kwp de energia elétrica.

Segundo a prefeitura de Curitiba o Terminal Solar Boqueirão passa a fazer parte do programa Curitiba Mais Energia, uma das estratégias da cidade para combater e mitigar as mudanças climáticas, por meio da produção de energia renovável, além de trazer economia aos cofres públicos.

Para onde vai a energia gerada no Terminal do Boqueirão?

A prefeitura adiantou que a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos do terminal Solar Boqueirão será injetada na rede de distribuição da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel) e o valor será abatido da conta de energia do município.

A economia estimada anualmente é 652.000 KWh que serão compensadas na conta de energia dos prédios públicos do município. Isso pode representar, por ano, R$ 428,8 mil de economia que podem ser revertidos em benefícios à população, como cuidados com a cidade, educação e saúde.

