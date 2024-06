Com o recebimento de 8.405 doses da vacina Spikevax monovalente da Moderna, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba retoma, a partir desta quinta-feira (20), o reforço da vacinação contra a covid em 11 postos de saúde, para todos com 5 anos de idade ou mais que façam parte do público prioritário.

De acordo com a SMS, a quantidade de novas doses recebidas é o suficiente para poucos mais de uma semana – a média diária de aplicações deste insumo é de 1 mil por dia no município. As novas doses recebidas serão aplicadas no público prioritário, até o fim dos estoques.

A vacina anticovid Spikevax monovalente da Moderna é atualizada para proteger contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5. A nova vacina teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março e vai substituir gradualmente todas as vacinas contra a covid-19 que estavam sendo utilizadas até o momento.

Quando houver reestabelecimento da regularidade de abastecimento do imunizante, a vacina voltará a ser aplicada em todas as unidades de saúde. De acordo com a prefeitura, o problema com a regularidade de abastecimento deste imunizante é nacional, uma vez que as vacinas são fornecidas pelo Ministério da Saúde. Os imunizantes são repassados aos estados e, então, distribuídos aos municípios. Conforme o governo federal, novos lotes da vacina deverão ser enviados.

Unidades de Curitiba que estão aplicando vacina contra a covid-19

Distrito Sanitário Tatuquara

US Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Distrito Sanitário Bairro Novo

US Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boqueirão

US Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

US Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Matriz

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Distrito Sanitário CIC

US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Santa Felicidade

Via Veneto, 10 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Boa Vista

US Bacacheri

Avenida Erasto Gaertner, 797 Bacacheri

Público prioritário para dose de reforço semestral da vacina anticovid

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes e puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias)

Imunocomprometidos com cinco anos ou mais

Público prioritário para dose de reforço anual da vacina anticovid

Trabalhadores da saúde

Pessoas em situação de rua

Pessoas com comorbidades com cinco anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente com cinco anos ou mais

Indígenas, ribeirinhos, quilombolas com cinco anos ou mais

Moradores e funcionários de instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade, jovens cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privados de liberdade

