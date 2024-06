Já bastante tradicional na programação da cidade, a Feira de Inverno de Curitiba é uma ótima opção para quem quer passear pelo Centro da capital paranaense e aproveitar para experimentar diferentes pratos da gastronomia e também, adquirir um produto artesanal. Em 2024, as feirinhas de inverno vão até o dia 13 de julho.

As Feiras Especiais acontecem nas praças Osório e Santos Andrade. Na Praça Osório ela pode ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h às 20h. Já na Praça Santos Andrade, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30.

A Tribuna do Paraná foi até o Centro de Curitiba para saber como está o movimento da tradicional feirinha de inverno da Praça Osório. Assista:

Como a temática é inverno, os visitantes podem encontrar alimentos propícios para esquentar o corpo durante o frio de Curitiba, como pinhão e quentão. Além disso, gorros, luvas, cachecóis e outros produtos estão presentes nas barracas de artesanato das feirinhas.

As Feiras de Inverno fazem parte da programação do Inverno Curitiba, que em 2024 conta com mais de 90 atrações desde eventos gastronômicos até culturais e esportivos.

