Exposição Tutankamon chega a Curitiba: experiência encantou milhões

Faraó do Egito

A exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva” começa no dia 5 de julho, no Shopping Estação, mas os ingressos já estão à venda.

O evento já passou por algumas partes do mundo e junta em um único espaço experiências sensoriais para os amantes de tecnologias. Em Curitiba serão 2 mil metros quadrados com 7 salas que vão levar os visitantes aos mistérios do Antigo Egito. Além disso, haverá uma projeção mapeada em 4k e uma no metaverso.

Parcerias com museus paranaenses vão possibilitar ainda que o visitante encontre peças de acervos relacionadas àquelas encontradas na tumba do faraó Tutankamon.

Detalhes da exposição

Sala 1: Uma civilização de 3.000 anos

Uma imersão introdutória a um portal no tempo, onde a grandiosidade da civilização egípcia se revela de forma cativante.

Sala 2: Dentro do cofre do tesouro

Objetos do dia a dia ganham vida, revelando a riqueza e a complexidade da cultura egípcia, proporcionando uma viagem sensorial e educativa.

Sala 3: Um passeio imersivo pelos segredos do antigo Egito

Esta sala é uma jornada visual de seis capítulos essenciais da história egípcia.

Sala 4: O caminho para a eternidade

Os visitantes são transportados para o centro da descoberta arqueológica que mudou o curso da egiptologia.

Sala 5: O reflexo da alma

A cabine fotográfica mergulha os participantes na noção da vida após a morte, conectando-os à ideia de suas almas em um submundo misterioso e místico.

Sala 6: Viagem ao submundo

É uma viagem imersiva que ilustra as crenças e rituais associados à vida após a morte egípcia.

Sala 7: O Vale dos Reis 1922

Os visitantes deixam para trás as fronteiras do presente e são instantaneamente mergulhados em um mundo novo e fascinante, sendo transportados para uma visão envolvente em primeira pessoa dos momentos cruciais da descoberta arqueológica mais emblemática da história.

Serviço

Os ingressos custam a partir de R$40 (meia entrada pré-lançamento) e já estão disponíveis para compra no site https://www.ingresso.com/espetaculos/tutankamon-uma-experiencia-imersiva.

Há descontos especiais para grupos e excursões, mais informações no e-mail grupostutankamon@appleproducoes.com.br.

Local: Shopping Estação (piso 2) – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças

Abertura oficial: 05 de julho – ingressos estão disponíveis

Funcionamento: terça a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 11h às 21h.

Quanto:

Valores dos ingressos pré-lançamento (sem taxa de serviço)

De segunda a sexta, até as 18h – R$40 a meia entrada e R$80 a inteira;

De segunda a sexta, após as 18h – R$45 a meia e R$90 a inteira;

Sábado, domingo e feriados, qualquer horário – R$55 a meia e R$110 a inteira.

