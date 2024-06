Feiras de Inverno da Osório e Santos Andrade começam nesta sexta

Destaques da programação do Inverno Curitiba 2024, as Feiras Especiais de Inverno das praças Osório e Santos Andrade começam nesta sexta-feira (07). Com opções de artesanato temático e gastronomia, as feiras poderão ser apreciadas até 13 de julho.

Na Praça Osório a feira poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h às 20h. Na Praça Santos Andrade, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30.

Nesta edição, a feira da Osório será composta por 25 barracas de gastronomia, 25 de artesanato temático, 3 de pinhão cozido e quentão, 5 de artesanato culinário e mais 3 com programas da Prefeitura de Curitiba. Na Santos Andrade serão 6 barracas, divididas igualmente entre artesanato e gastronomia.

Aroma de quentão

O queridinho do inverno curitibano e tradição de muitos visitantes da feira, o quentão vai estar presente mais uma vez na Osório, além do pinhão cozido e de outras iguarias culinárias. A bebida inspirou uma artesã curitibana que criou um produto especial para quem levar o cheirinho de vinho quente para casa.

A artesã Renata Vieira Silveira é proprietária da Hemera Aromas e produz e vende velas e pastilhas aromáticas. Pensando na Feira da Osório, e principalmente nos turistas, Renata idealizou a vela Friaca em Curitiba, com aroma de quentão. “A friaca foi pensada nas coisas mais características de Curitiba. O famoso quentão da Osório não poderia ficar de fora”, explicou a artesã.

Em sua segunda feira, Renata tem grandes expectativas. “Eu participei da Feira de Páscoa e foi muito bom para meu negócio, fiz vários clientes novos. Estou muito animada para a de Inverno, principalmente por conta dos turistas, até comecei a praticar inglês”, contou.

Calor no inverno

Para quem busca se manter quentinho e confortável, a Feira da Osório conta com artesanatos de vestuário, como a produção de kigurumis e toucas da artesã Marilene Sionek. Kigurumi é uma peça de roupa comum no Japão, que se assemelha a um pijama e uma fantasia, comumente retratando animais ou personagens de desenho animado.

Marilene faz todo o processo de molde, corte e costura das peças sozinha, e começou a se preparar para a feira ainda em fevereiro. Com peças para vários tamanhos e idades, os kigurimis da Marilene esquentam e divertem quem gosta de peças fofinhas, e ela espera vender bem a peça tão adequada ao clima curitibano.

“Estou ansiosa e com o coração acelerado para a feira, tenho expectativas de vender bem as minhas produções”, contou a artesã.

Além dos detalhes das peças, Marilene também valoriza a sustentabilidade no seu trabalho, e os retalhos de tecido não vão para o lixo. A artesã utiliza os pedaços menores para encher almofadas que são doadas para abrigos de animais, e as partes maiores são entregues para um projeto de voluntárias que costuram enxovais de bebês para famílias em situação de vulnerabilidade, o grupo Amigas da Costura.

Inverno Curitiba 2024

Até setembro, a capital paranaense celebra o inverno com o tema “A capital mais fria, aquecida para te receber”. O Inverno Curitiba conta com mais de 90 atrações, desde eventos gastronômicos até culturais e esportivos.

Serviço

Feira Especial de Inverno

Data: de 7 de junho a 13 de julho

Praça Osório: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h às 20h

Praça Santos Andrade: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30

