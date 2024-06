O inverno, a estação mais fria do ano, começa oficialmente às 17h51 desta quinta-feira (20). Até o dia 22 de setembro, quando chega a primavera, o estado do Paraná estará sob os efeitos do fenômeno meteorológico La Niña e das mudanças climáticas globais, que vai dar uma boa bagunçada no clima de Curitiba e demais cidades do estado.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), teremos um inverno com mais episódios de frio, previsão de geadas por dois ou três dias seguidos, mas também temperaturas altas, em média 1°C a 2°C mais altas que nos anos anteriores.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por exemplo, os termômetros vão oscilar entre 9,5º e 23,3ºC. As mínimas para a temporada serão registradas no Sul, com média variando entre 8,1ºC e 23,2ºC e mais ocorrências de geadas. Norte e Oeste, por sua vez, atingirão picos superiores a 28ºC.

Meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib explica que o inverno paranaense tem por característica menor volume de chuva, favorecendo a passagem de sistemas frontais, em sua maioria frentes frias, o que favorece o ingresso de massas de ar frio e seco de origem polar.

É essa condicionante que causa queda acentuada nas temperaturas em intervalos de 24 e 48 horas. “Teremos mais massas de ar frio em relação ao que ocorreu no ano passado, mas com a característica de serem de curto tempo. Nesses intervalos, o tempo será parecido com o que vimos no outono, inclusive com ondas de veranico”, destaca ele.

Segundo o meteorologista, julho e agosto costumam ser os meses mais secos, com as chuvas se tornando mais frequentes a partir da segunda quinzena de setembro devido ao aquecimento acentuado da atmosfera. Por isso, diz ele, a tendência é que a precipitação acumulada fique pouco abaixo da média.

“Outro fenômeno típico da estação é a ocorrência de nevoeiros com intensidade e duração diretamente associadas ao padrão de tempo predominante na região. Mas, a partir da elevação da temperatura durante o dia, essa neblina logo se dissipa”, afirma o meteorologista.

Primeiro dia

Para quinta-feira (20), primeiro dia do inverno, o Simepar indica uma variação no clima conforme a região do Estado. No Norte tende a ser quente, seco e ensolarado. Eventos pontuais de chuvas com maior variação da nebulosidade ocorrem nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Nas demais áreas, o tempo fica estável com temperaturas agradáveis à tarde.

O sol predomina em Paranavaí, Maringá, Londrina, Apucarana, Jacarezinho, Jaguariaíva e Paranaguá. O tempo fica parcialmente nublado em Umuarama, Cascavel, Telêmaco Borba, Guarapuava, Guaíra, Rio Negro e em Curitiba. O dia deve ser nublado em Ponta Grossa e Campo Mourão.

Há previsão de chuva para Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória e Laranjeiras do Sul. A temperatura mínima prevista é 13ºC em União da Vitória e a máxima deve atingir 30ºC em Umuarama, Maringá e Paranavaí.

Alerta de incêndios

Devido ao clima seco no inverno, o Simepar monitora a ocorrência de incêndios florestais por meio da plataforma VFogo, que indica a direção, o sentido e a intensidade de cada evento, com precisão quanto ao momento e ao local de início, sua evolução, propagação e extinção.

Entre os pontos com acompanhamento em tempo real com apoio de imagens de satélite estão mais de 200 mananciais e oito linhas de transmissão de energia elétrica, além de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) indicadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

As informações geradas são analisadas pelos meteorologistas, que lançam avisos e alertas operacionais à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

