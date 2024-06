Circuito de Inverno de Curitiba; veja lista com todos os restaurantes

O 1º Circuito de Inverno de Curitiba está chegando! O festival gastronômico começa em 21 de junho e, durante seis semanas, mostrará o melhor da culinária da cidade. E, se você estava ansioso para conhecer as opções, a espera acabou: conheça agora todos os restaurantes que farão parte do festival.

Quem organiza o festival é Festival Bom Gourmet, que valoriza a boa gastronomia há mais de 10 anos com menus completos de restaurantes de Curitiba. Dessa vez, o festival estreia no inverno num formato diferente para mostrar os sabores de cafeterias, padarias, bares, docerias, hamburguerias, pizzarias, bar de cerveja, wine bar, e muitos outros.

O circuito gastronômico será realizado entre 21 de junho e 04 de agosto e vai reunir 120 estabelecimentos gastronômicos da capital paranaense e região metropolitana. O movimento de impulsionar o inverno de Curitiba é fruto da união de instituições públicas e privadas para oferecer a turistas e aos moradores da capital a uma viagem inesquecível pela diversidade cultural, artística e também gastronômica, no período do inverno.

A iniciativa potencializará o turismo gastronômico em Curitiba. Hoje, a capital paranaense é reconhecida como um dos três principais destinos de turismo de negócios do país, conforme o levantamento da Omnibees, aprovado pelo Governo do Paraná. E, também, referência global no conceito de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI’s), que valoriza as cidades que investem em tecnologia e em sustentabilidade para facilitar a rotina dos turistas.

“O objetivo é mostrar a diversidade de sabores presente na cidade, apresentar as características de Curitiba para os turistas e valorizar os estabelecimentos locais”, afirma a jornalista Deise Campos, head do Festival Bom Gourmet.

Além dos preços atrativos, há menus completos, pratos feitos exclusivamente para o festival e combos ideais para compartilhar. Os cardápios terão preços de R$ 29,90, R$ 49,90, R$ 69,90, R$ 89,90, R$ 109,90 e R$ 129,90.

Confira a lista de todos os participantes

A Phamphylia Afonso’s Aish Baladi Alchemia Bar Anarco Batel Anarco Mercado Municipal Âncoras Fish and Chips Aquarius Armazém 71 Avenida Paulista Bar do Açougueiro Água Verde Bar do Açougueiro Batel Bar do Alemão Bar do Victor Bar Nacional Batatiba Bonna Panqueca Cantina Baviera Cantina do Délio Batel Cantina do Délio Itupava Carlo Ristorante Carnivore Steak House Boulevard Curitibano Carnivore Steak House Jockey Plaza Carnivore Steak House SOUQ Cenacolo Chácara das Vaquinhas Château de Gazon Chez Margot Chiffon Cake China Food Chō Street Food Comodoro D’Fuhrmann Chocolates D’Martins Burguer Dark Sugar Di Legno – Cucina Italiana Doppo Família Madalosso Farina Pizzaria Artesanal Fun Fit Fun’iki Sushi + Rooftop Gastbier Gianturra Gyoza Happy Burguer Hyozan Japanese Cuisine Ibérico Gastronomia Água Verde Ibérico Gastronomia Cabral Ibérico Gastronomia Ecoville It’s Grill Joy Project KFC Shopping Mueller King Temaki Juvevê King Temaki São Braz Kopenhagen La Vaca Alto da XV La Vaca Mueller Limoeiro – Casa de Comidas Lucca Cafés Especiais Macheroni Trattoria Madero Steak House Batel Madero Steak House Cabral Madero Steak House Champagnat Madero Steak House Comendador Madero Steak House Jardim Social Madero Steak House Shopping Estação Madero Steak House Shopping Palladium Madero Steak House Shopping Pátio Batel Mambembe Mueller Mangôo Restaurante Medialuna Mercearia Avenida Mestre Sushi Fazendinha Mestre Sushi Xaxim Moranga Mr. Pretzels Mustang Sally Nagairô Nayme Nomade Restaurante (Nomaa Hotel) Nonna Fiorentino Nunc Nuu Nikkei O Jardineiro Ópera Arte – Restaurante da Ópera de Arame Ostra Bêbada Outback Shopping Mueller Parilla Del Puerto Parma Bistrô Pata Negra Bar y Cocina Pecorino Pero Que Sí Cevicheria Peruano Pescara Cucina Piola Pizza Dop Quermesse Bom Retiro Quermesse Ecoville Quintal 68 Romeo Cucina Spaccio Rar Spaguetto Spedini Spoleto Swadisht Taj Bar Tasty Salad TBeef Meat Store Tea Shop TeeJay’s American Burguer The Sushi The Oak CWB Tierra del Fuego Tortas do Mundo Trattoria Bella Italia Tuk Tuk Varanda do porco Villa Bistrô Wine Not Wok to you

Fique atento ao site oficial do Festival Bom Gourmet (festivalbomgourmet.com.br) e aos perfis do Festival Bom Gourmet nas redes (@festivalbomgourmetcuritiba e @gpbomgourmet) para saber todas as novidades sobre o evento

Com realização do Festival Bom Gourmet, o 1º Circuito de Inverno de Curitiba é patrocinado pelas marcas Coca-Cola, Coca-Cola Sem Açúcar e Fanta Guaraná. O evento tem o apoio da Gold Food Services, do aplicativo Agitaí, da Vitao e da Lopes Consultoria de Imóveis. E conta com o apoio institucional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e da Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná (Procerva).

