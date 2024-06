Fazenda Churrascada Curitiba recebe premiado chef dos EUA

A Fazenda Churrascada, restaurante especializado em carnes assadas de Curitiba, realiza no próximo dia 22 de junho o festival gastronômico Churrascos do Mundo. O evento chega à sua 3ª edição em 2024 e o chef convidado será norte-americano Mike Johnson, dono do St. Louis’ Sugarfire Smoke House, que possui mais de 10 unidades nos Estados Unidos. Ele vem para criar um prato exclusivo. que passara a integrar o cardápio do restaurante.

Entre os dias 20 e 25 de junho, Johnson vai passar pelos cinco restaurantes da Fazenda Churrascada no Brasil – São Paulo (SP), Campinas (SP), Curitiba (SP), Brasília (DF) e Campo Grande (MS) –, treinando as equipes para que sua criação seja executada com perfeição nas casas. Na capital paranaense, o jantar de lançamento do prato está marcado para o dia 22, a partir das 19h.

A maioria dos restaurantes de Johnson fica localizada no estado do Missouri, no chamado “cinturão do churrasco americano”. O churrasco da região é famoso por seu tempero marcante, defumação em fogo brando e bordas crocantes, feito com todos os tipos de carne, indo de frangos inteiros a peito bovino, passando por costeletas de porco e até peixes.

“Para os apaixonados por churrasco, essa é uma oportunidade única de troca de experiência a partir de uma imersão na gastronomia do Missouri da melhor forma possível: provando um churrasco com receita original de um chef de lá”, comenta Alexandre Voigt, sócio da unidade curitibana da Fazenda Churrascada.

A criação de Johnson para o Churrascos do Mundo é o Bife Cajun T-Bone com molho Worcestershire caseiro (molho inglês), acompanhado de manteiga de chalota com Maque Choux, milho cremoso típico da culinária do Sul dos EUA. O prato ficará disponível por tempo limitado em todas as unidades da Fazenda Churrascada pelo valor de R$ 249 para duas pessoas.

Chef Mike Johnson, dono do St. Louis’ Sugarfire Smoke House. Foto: Divulgação

A Fazenda Churrascada fica na Rua Brigadeiro Franco, 3991, no bairro Rebouças. o Evento será no sábado, dia 22, a partir das 19h. Reservas pelo link: https://tinyurl.com/287vyrcj

