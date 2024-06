A cidade de Itapema, cidade vizinha a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, deve passar por uma transformação significativa nos próximos anos. A “Operação Urbana Consorciada Meia Praia” é um projeto de requalificação da orla do município (com alargamento da faixa de areia), incluindo potencial construtivo para a construção de prédios ainda maiores que a “rival”.

Com um orçamento inicial estimado em R$ 180 milhões, a cidade pretende custear essa operação consorciada com a construção civil. Itapema tem regras mais restritivas para a altura dos prédios em comparação com sua vizinha Balneário Camboriú. No entanto, uma lei aprovada em 2022 permite alterações no cone de sombreamento da praia, o que possibilitará prédios mais altos.

O projeto também prevê a abertura de uma faixa de rolamento (avenida) na beira-mar, conectando a Meia Praia ao Centro. Isso deve melhorar a mobilidade, aliviando o tráfego nas principais ruas. Além disso, o projeto inclui ciclovias, estacionamentos, melhorias para pedestres, requalificação de vias de acesso em dezenas de ruas e até um elevado de acesso da BR 376 sentido praia.

A expectativa é que a requalificação da praia impulsione o setor de bares, restaurantes, comércio e serviços à beira-mar, atraindo investimentos e novas operações. Essa iniciativa promete transformar a paisagem de Itapema e oferecer uma experiência ainda mais atrativa para moradores e visitantes.

