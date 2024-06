Um caminhão carregado com caixas de tinta em pó tombou na BR-277, no fim da manhã desta segunda-feira (17). Com o acidente, as duas pistas no KM 77, em Curitiba, no limite com São José dos Pinhais, foram parcialmente interditadas e provocam filas na região.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que acompanha a situação, a ocorrência foi provocada por uma batida envolvendo dois caminhões. Um deles acabou tombando e pegando os dois sentidos da via, passando pelo canteiro central.

Na pista sentido região central de Curitiba, havia três quilômetros de congestionamento, por volta do meio-dia. Já no sentido Litoral, era registrado um quilômetro de fila no mesmo horário.

O procedimento de destombamento e remoção do caminhão acidentado continuava por volta das 14 horas no Km 77 da BR-277, sentido capital. Por conta disso, a Faixa 1 permanece interditada nos dois sentidos da rodovia.

Congestionamento de 3 quilômetros na pista sentido Curitiba e de 1 quilômetro na pista sentido Litoral. A PRF alerta os motoristas que tenham atenção e cuidados redobrados no trecho.

