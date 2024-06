O apoio ao Rio Grande do Sul vai seguir. Mais de 600 homens e mulheres militares com 93 viaturas chegaram ao estado no último sábado (15). A equipe faz parte da 5ª Divisão de Exército (5ª DE), responsável pelo emprego das tropas do Exército Brasileiro nos estados do Paraná e Santa Catarina que irão substituir parcialmente os militares que ajudaram no início das enchentes.

Os 631 militares são das cidades de Castro, Curitiba, Ponta Grossa, Rio Negro, no estado do Paraná, e de Porto União, em Santa Catarina. Na viagem realizada na última sexta-feira (14) para o Rio Grande do Sul, viaturas formaram o comboio com blindados anfíbios Guarani, escavadeiras, caminhões cisterna, caminhões munk, ambulâncias e ônibus.

“Tenho absoluta certeza e convicção de que a tropa que aqui está vai cumprir de modo excelente essa missão. Fazemos porque somos soldados, porque é nosso dever e porque a sociedade confia no Exército”, afirmou o comandante da 5ª Divisão de Exército, General de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

A 5ª Divisão de Exército está presente no Rio Grande do Sul desde o início do desastre, atuando com tropas especializadas de Engenharia de Tubarão (SC), Porto União (SC) e Palmas (PR) e oferecendo apoio logístico.

Equipe de médicos de Curitiba é enviada ao Rio Grande do Sul

Na última quinta-feira (13), uma equipe do Hospital Geral de Curitiba com 10 profissionais da área de saúde, cinco oficiais e cinco praças, embarcaram no aeroporto Afonso Pena, em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), em direção ao Rio Grande do Sul. Os militares irão compor o efetivo da Operação Taquari II.

