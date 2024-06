O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade válidos para cidades do Paraná. Um deles é laranja, de perigo para tempestades, válido até às 10h desta segunda-feira (17), para as regiões Sudoeste, Sudeste Paranaense, Oeste e Centro-Sul Paranaense.

O outro é amarelo, de perigo potencial para tempestades, que vai até às 23h59 desta segunda, afetando principalmente na região Oeste do estado. A região da divisa com Santa Catarina também pode ser impactada.

Segundo os avisos, além da chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos de até 100km/h podem ser registrados com queda de granizo.

Temperaturas ainda altas

Apesar da chuva, pouca mudança acontece na temperatura. O tempo segue abafado na região Norte, onde os termômetros podem atingir os 30ºC. No Litoral do Estado, o calor também faz presença.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) instabilidades associadas a uma frente fria, seguem atuando no Sul do Brasil, nesta segunda-feira.

“No Paraná, o tempo ainda se apresenta um pouco abafado, mas com maior destaque para os setores mais ao Norte e nas praias. Chuvas ocorrem principalmente próximo das fronteiras com o Paraguai e Argentina e divisa com Santa Catarina, ou seja, entre o Oeste, Sudoeste e o Sul do estado”.

Curitiba

Em Curitiba, que não está dentro da área dos alertas do Inmet, a segunda-feira deve ter tempo firme com mínima de 17⁰C e máxima de 24⁰C, de acordo com informações do Simepar.

