Um homem de 44 anos precisou ser socorrido pelo helicóptero da Polícia Militar no domingo (16) no Morro da Palha, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O rapaz sofreu ferimentos ao pousar de um parapente.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), uma equipe médica prestou atendimento e após estabilização da vítima, ela foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador pela aeronave sem risco de morte.

O local é conhecido pela linda vista com um dos pontos mais altos próximo a Curitiba e perfeito para contemplar a natureza. O Morro da Palha atrai simpatizantes do voo livre de parapente e passeios de trilhas.

