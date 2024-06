Um policial à paisana foi vítima de uma tentativa de assalto em Matinhos, no Litoral do Paraná, na noite de sábado (15). Mas o crime terminou mal para o suspeito, que foi baleado pelo policial e encaminhado ao hospital em estado grave.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela RPC TV mostram o homem de 28 anos dando um soco no policial, depois de pegar o celular dele. O policial reagiu e logo em seguida, o rapaz levou um tiro na clavícula.

O policial contou que o suspeito disse estar armado, mas estava na verdade tinha um pedaço de madeira, simulando uma arma de fogo.

O rapaz estaria acompanhando de outro homem, que estava de bicicleta e fugiu assim que o comparsa caiu no chão, após levar o tiro.

A Polícia Militar foi acionada pelo policial e atendeu o caso.

