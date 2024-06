Depois do sucesso de sua apresentação em 2023, Amado Batista volta à Curitiba para uma noite inesquecível, com show especial comemorando 49 anos de carreira. A apresentação será no dia 16 de novembro no Teatro Positivo. As vendas já estão abertas no site do Disk Ingressos, no Shopping Mueller ou Teatro Positivo, à partir de 70 reais.

Nas quase cinco décadas de carreira, Amado Batista passou a fazer parte da cultura brasileira ao criar sua própria fórmula musical. O artista tem em sua trajetória números expressivos, são mais de 38 milhões de discos vendidos e mais de 3 bilhões de views nas plataformas digitais, se consagrando como um dos artistas de maior sucesso de vendas da história da música popular brasileira.

No começo deste ano Amado Batista fez uma turnê de sucesso por várias cidades dos Estados Unidos.

Ele uniu no meio dos anos 1970 a sonoridade das modas de viola, o apuro melódico da Jovem Guarda, o viés popular da música brasileira e escreveu letras em forma de crônicas, com as quais todo mundo se identifica, o que lhe confere também um quê de Bob Dylan brasileiro. A força de suas canções superou todas as tempestades musicais que o mercado passou desde então.

Os ingressos podem ser adquiridos neste link! O Teatro Positivo fica na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. O show é uma realização da Plateia Eventos.

Assista a um dos mais recentes sucessos de Amado Batista no vídeo abaixo.

