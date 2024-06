Até o dia 07 de julho, quem passar pelo Mercado Municipal de Curitiba, localizado no Centro, pode aproveitar para experimentar diferentes receitas que levam o pinhão como ingrediente principal.

O festival começou na última sexta-feira (14). Na 2ª edição do Festival Gastronômico do Pinhão, 16 restaurantes participam da ação. Os pratos custam a partir de R$ 14.

Confira os estabelecimentos e os pratos que fazem parte do Festival Gastronômico do Pinhão do Mercado Municipal de Curitiba:

01 – Al Almasor: Prato executivo de pinhão R$ 37. Porção de pinhão enrolado no bacon R$ 25.

02 – Anarco Restaurante: Talharim ao funghi com pinhão e lascas de mignon R$ 69,90.

03 – Bonna Gourmet: Tagliatelle com pinhão, bacon e molho 4 queijos R$ 45.

04 – Box Curitiba: Risoto ou Penne ou Talharim ou Espaguete com molho de carne seca e pinhão R$ 40,80.

05 – Café do Mercado: Bolo de pinhão com caramelo de mate R$ 14.

06 – Clássicos do Mercadão: Pão de pinhão com bolinho de carne R$ 25.

07 – Confeitaria Colônia Cecilia: Torta trufada com pinhão R$ 24,90.

08 – Maia Box: Sanduíche capivara: Buraco quente com pinhão R$ 28,50.

09 – Max Dandy Pastelaria: Pastel de pinhão com queijo e linguiça Blumenau R$ 16,90.

10 – Mister Dea: Ouriço de Pinhão R$ 19,90.

11 – Oishii Crepes e Sorvetes: Crepe japonês: pinhão, frango, requeijão e mussarela R$ 25.

12 – Okashi Sweets & Teas: Crepe de carne seca com pinhão R$ 16,90.

Fatia de bolo com cobertura de brigadeiro branco gourmet de pinhão R$ 14,90.

13 – Pastelaria Curitiba: Pastel cremoso de pinhão + caldo de cana R$ 30.

14 – Pastelaria Ninki: Rabanadas doce ou salgada de Pinhão + Coca-Cola zero 290ml R$ 19,90.

Pastel Supreme de Pinhão + Coca-Cola zero 290ml R$ 29,90.

Pastel de Pinhão com brigadeiro branco + Coca-Cola zero 290ml R$ 19,90. Pão com bolinho de pinhão com recheio de queijo mussarela + Eisenbahn long neck Stillus R$ 24,90.

Caldinho de feijão carioca + farofa de pinhão especial + EISENBAHN Pilsen ou Unfiltered 600ml R$ 24,90.

15 – Prestinaria: Pão de Pinhão (pão de fermentação natural) R$ 28.

16 – The Bootleggers – Kit com 4 brigadeiros de pinhão R$ 22. Dois pães de queijo com pinhão R$ 14,90.

Serviço – Festival do Pinhão no Mercado Municipal

Onde: Mercado Municipal de Curitiba – Avenida Sete de Setembro, 1865, Centro

Quando: até o dia 07 de julho

Participantes: 16 restaurantes com pratos a partir de R$ 14

