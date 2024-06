O Clube da Gente da CIC, em Curitiba, está com vagas abertas para aulas de natação e de condicionamento físico. As novas turmas já estão abertas e as inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (17) no Portal Curitiba em Movimento.

São 176 vagas – 116 de natação e 60 de condicionamento físico, dividas da seguinte maneira:

Clube da Gente abre nove turmas para aulas de natação em Curitiba

São 32 vagas para adultos de 18 a 59 anos e 84 vagas para crianças de 9 a 17 anos

2ª e 6ª – 7h45 – adulto

2ª e 6ª – 10h45 – crianças

2ª e 6ª – 15h – crianças

2ª e 4ª – 17h – crianças

3ª e 5ª – 10h – crianças

3ª e 5ª – 13h15 – adulto

3ª e 5ª – 15h- crianças

3ª e 5ª – 17h – crianças

3ª e 5ª – 17h – crianças

+ Leia também: Chuva forte e até granizo! Paraná tem alerta para tempestades emitido pelo Inmet

Aulas de condicionamento físico tem três turmas

Voltadas para adultos de 18 a 59 anos

2ª e 6ª – 14h

2ª e 6ª – 15h

2ª e 6ª – 16h

+ Leia também: Rede de supermercados do Paraná faz investimento milionário e inaugura nova loja

Piscina do Clube da Gente CIC foi reformada recentemente

A reforma da piscina de natação do Clube da Gente CIC foi oficialmente entregue em maio pelo prefeito Rafael Greca. Equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) fizeram uma limpeza completa do espaço esportivo e substituíram todo o revestimento.

+ Leia também: Lei que prevê assentos exclusivos em ônibus para mulheres é sancionada no Paraná

A intervenção teve custo próximo de R$ 400 mil e abrangeu a revitalização da fachada do local.

Administrado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), o Clube da Gente CIC oferece aulas gratuitas de 12 modalidades de segunda a sexta-feira.

Rango Barateza! A Primeira Pizza Quatro Queijos de Curitiba: tradição e clientes famosos Como funciona Caiu no golpe do PIX? A responsabilidade é do banco; saiba como pedir estorno Caçador de Boteco Tradicional bar Silzeu´s completa 60 anos de história e sucesso em Curitiba