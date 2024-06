O Grupo Ítalo inaugurou sua primeira unidade do Superdia Atacado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Com investimento de aproximadamente R$ 40 milhões, a loja conta com 10.200 metros quadrados de área construída, com 400 vagas de estacionamento, além de contribuir para a economia local gerando mais 220 empregos diretos na cidade.

Além de atender ao consumidor final, também está focado nos pequenos e médios comerciantes, como mercearias, padarias, conveniências, restaurantes, revendedores e similares, por meio de uma linha institucional, que incluiu embalagens maiores e a compra por volume.

O atacado oferece hortifruti com mix variado, balcão de carnes com atendimento ao cliente, floricultura, padaria e confeitaria com produção própria, sushi, adega com rótulos de importação exclusiva, balcão com refeições prontas para levar e com exclusividade em Foz a franquia da Daiso Japan.

O Superdia ainda conta com uma cafeteria e restaurante Superdia Grill localizado no mezanino, que oferece um completo buffet por quilo e carnes grelhadas, ambos abertos todos os dias.

A bandeira de atacado do Grupo Ítalo, lançada em 2021, já está presente em sete cidades paranaenses, além de Foz do Iguaçu: Francisco Beltrão, Capanema, Realeza, Curitiba, Pato Branco, Dois Vizinhos e Marmeleiro. No total, o grupo tem 28 lojas entre Paraná e Santa Catarina, sendo agora a 10ª loja do Superdia.

