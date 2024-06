Um serviço de limpeza no reservatório de água do Cachoeira, em Curitiba, na quarta-feira (19) pode afetar o abastecimento da rede da Sanepar, na capital e em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

A empresa informou que vai começar o serviço às 8h da manhã e que a água deve voltar aos poucos, durante a noite e no começo da manhã de quinta (20).

Curitiba

Abranches

Barreirinha

Cachoeira

Pilarzinho

Taboão

Uberaba

Almirante Tamandaré

Cachoeira

Colônia Prado

Graziele

Lamenha Grande

São Jorge

A orientação é que todos consumam água com consciência. Os clientes que mais terão impactos são os que não têm caixa-d’água.

A Sanepar esclarece mais dúvidas pela Central de Atendimento ao cliente, no número 0800 200 0115. Mais informações também estão disponíveis no site www.sanepar.com.br

